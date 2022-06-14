海爾集團減持中金A最多2.8%

海爾在2018年中金回歸A股前入股中金，所持股份至今年3月解禁，以當時入股價計，今次出售股份料帳面獲利近38億元。

回A前入股 料帳面賺38億

中金昨日股價受壓，H股跌近4.8%，A股則跌1.7%，現時A股較H股溢價近兩倍。中金表示，海爾計劃自昨起3個交易日結束後半年內，減持不超過約1.35億股公司A股股份，不超過公司總股本的2.8%，減持價格根據市場價格確定。

翻查資料，海爾是在2018年6月入股中金，據當時中金公告，集團大股東中央匯金向海爾出售約3.985億股中金內資股，佔總股本8.26%股份，總作價約54.12億元，折算每股成本價約13.58元；倘以昨日A股收市價計，該批股份市值已急增至165.86億元，單計今次擬出售的1.35億A股部分，估計獲利約37.8億元。

稱減持基於海爾發展需要

中金於2020年10月回歸A股上市，海爾是今次唯一涉及解禁的股東。公告指海爾透露今次減持是基於自身發展需要。