余偉文：提升債務中央結算 冀成亞洲託管平台

助內地接軌國際金融市場

另外，余偉文表示，雖然亞洲債市活躍，可是亞洲市場一直缺乏規模媲美歐洲的ICSD，加上區內債券市場方興未艾，成為CMU市場化的契機。當局將會全面提升CMU的系統及服務，吸引內地企業和機構參與香港的債券市場，並加強推廣香港作為債券中心的地位。

2017年債券通推出，與內地債券結算機構對接工作。

余偉文表示，當局將於今年第三季加強與內地中央證券託管機構的自動化對接，以便利債券通的日常操作，並會進行更積極的市場推廣工作，以吸引更多國際及內地發債人來港發展債券業務。

對於CMU系統提升，余偉文表示會以提升用戶體驗為先，提供靈活、優質及切合市場需要的服務。為進一步推動業務流程的自動化和電子化，當局計劃在2023年開發全新用戶介面及報表工具，並會推出新的開放應用程式介面（開放API）。

CMU市場化最重要的步驟，是在2025年推出全新平台，支持24小時運作，並會提供更全面抵押品管理，有助用戶加強流動資金管理，同時更靈活地管理帳戶及交收。