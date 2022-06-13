經濟
二手放大鏡

香港地產

青怡花園均呎維持1.5萬水平

【明報專訊】發展商加快推盤步伐，近月一手市盤「盤接盤」應市，攤薄二手購買力。青衣青怡花園近月交投減慢，交投量較年初減少超過一半。區內代理表示，青怡花園樓齡較舊，在新盤貼市價開盤搶客的情况下，業主需要減價才能沽貨。事實上，隨業主減價沽貨，青怡花園均呎近月亦有所回落，代理預計屋苑短期內做價偏軟，平均實呎料將維持1.5萬至1.6萬元水平。

明報記者 容婌維、張芷君

青怡花園現有約40個放盤，2房戶叫價由530萬元起。中原地產高級區域營業經理陳輝麟表示，青怡花園新近錄得7座高層A室成交，實用343方呎，2房間隔，原業主今年1月開價610萬元放盤，期後多次減價，累減75萬元或12%後，最終以535萬元沽出，實呎15598元；原業主於2009年10月以160萬元買入，持貨逾12年轉售，帳面獲利375萬元，單位期內升值2.3倍。

柏瓏向隅客920萬購朗8三房

至於今季推出新盤之中，早前推出的元朗錦上路站柏瓏系列，搶走不少上車客購買力，近日向隅客陸續回流至同區二手市場覓盤。美聯物業助理區域經理張國成表示，元朗半新盤朗屏8號第1座高層J室，實用面積598方呎，3房間隔，新近獲柏瓏向隅客斥資920萬元承接，實呎15385元；原業主2016年10月以776.1萬元一手購入，持貨近6年，帳面獲利143.9萬元或約18.5%。

個別二手業主需減價出貨，於2019年高位入市、今年陸續額印稅鬆綁的單位，更難免需蝕讓易手。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角老牌屋苑城市花園第2座高層G室，屬實用約783方呎3房間隔、望園景，新近以1312萬元易手，實呎16756元。

原業主2019年3月以約1390萬元購入，持貨3年、剛額印稅鬆綁，現轉手帳面蝕78萬元或約6%；若連同其他各項使費計，估計原業主或要實蝕近160萬元離場，實際蝕幅約12%。

城市花園3房沽貨料損手12%離場

抗跌力較強的豪宅屋苑亦未能倖免，九龍站天璽彗鑽璽中高層D室，實用面積672方呎2房戶；市場消息稱，單位近日以2246萬元易手，實呎33423元；原業主2018年以約2450萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓約204萬元或約8%；若連同使費計，原業主料需實蝕逾355萬元或約14%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

上 / 下一篇新聞

余偉文︰聯匯沒計劃沒需要改變 稱制度帶來信心 匯率穩定相當重要
余偉文︰聯匯沒計劃沒需要改變 稱制度帶來信心 匯率穩定相當重要
潛在環球金融市場震盪 勢成港未來一兩年挑戰
潛在環球金融市場震盪 勢成港未來一兩年挑戰
研大幅提升債券結算系統 料2025年24小時運作
研大幅提升債券結算系統 料2025年24小時運作
東亞港綠色貸款額 今年冀錄雙位數增長
東亞港綠色貸款額 今年冀錄雙位數增長
利奧紙品：可持續表現掛鈎貸款彈性大 佔比勢超綠貸
利奧紙品：可持續表現掛鈎貸款彈性大 佔比勢超綠貸
「獨立第三方」報告：匯控分拆估值可增2000億
「獨立第三方」報告：匯控分拆估值可增2000億
瑞銀財富管理：亞洲富戶重倉 大中華資產中長線看俏
瑞銀財富管理：亞洲富戶重倉 大中華資產中長線看俏
往績回顧：瑞聯料美通脹末季才回落
往績回顧：瑞聯料美通脹末季才回落
普徠仕管志齡：觀望通脹數據 美匯短期續強
普徠仕管志齡：觀望通脹數據 美匯短期續強
普徠仕陳兆德：內房短期波動 長線國企主導
普徠仕陳兆德：內房短期波動 長線國企主導
普洱瀾滄搶做茶葉第一股 市場競爭激烈 須先過監管關
普洱瀾滄搶做茶葉第一股 市場競爭激烈 須先過監管關
時代廣場「吉舖」佔近一成 分析:疫下購物模式驟變 難吸名牌進駐
時代廣場「吉舖」佔近一成 分析:疫下購物模式驟變 難吸名牌進駐
羅素街變「口罩街」 大摩：拖累形象租金
羅素街變「口罩街」 大摩：拖累形象租金
初創設計電子教材 助非華裔兒童學中文
初創設計電子教材 助非華裔兒童學中文
兩創辦人經營補習社10年
兩創辦人經營補習社10年
張兆聰：美股大瀉 增持現金等機會
張兆聰：美股大瀉 增持現金等機會
陳智鑾：認識租客 提防「租霸」
陳智鑾：認識租客 提防「租霸」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：股價獲支持 阿里Call 15138
金子：股價獲支持 阿里Call 15138
張兆聰：中港股似反彈非轉勢
張兆聰：中港股似反彈非轉勢
伍禮賢：新創建近期動作多 中長線看9.5元
伍禮賢：新創建近期動作多 中長線看9.5元
簡志健、傅可怡：美國太陽能市場溢價高
簡志健、傅可怡：美國太陽能市場溢價高
謝偉銓：聯廈聯管解決「三無大廈」管理
謝偉銓：聯廈聯管解決「三無大廈」管理
扣稅免稅四大攻略
扣稅免稅四大攻略
沈永年：內地領居住證須符3條件
沈永年：內地領居住證須符3條件
林嘉文：日圓何去何從？
林嘉文：日圓何去何從？
潘俊文：逐一拆解NFT背後機制
潘俊文：逐一拆解NFT背後機制
陳大為：降關稅可紓通脹？
陳大為：降關稅可紓通脹？
陸振球：長實製造業起家 在港角色仍重
陸振球：長實製造業起家 在港角色仍重
陸振球：屬事件引發 美通脹或接近見頂
陸振球：屬事件引發 美通脹或接近見頂
林少陽：不靠政策打救 下而上選股
林少陽：不靠政策打救 下而上選股
技術取勝：舜宇20天線有支持
技術取勝：舜宇20天線有支持
李聲揚：管理風險 自欺欺人
李聲揚：管理風險 自欺欺人
蔡金強：美股反彈完畢 中港股繼續
蔡金強：美股反彈完畢 中港股繼續
徐家健：九龍勁抽策展人自白：零工經濟助創業
徐家健：九龍勁抽策展人自白：零工經濟助創業
艾雲豪：壯志凌雲沒有打敗的對手
艾雲豪：壯志凌雲沒有打敗的對手
李順威：量化收緊影響慢慢浮現
李順威：量化收緊影響慢慢浮現
劉思明：港股脫實向虛 科網電車回調吸
劉思明：港股脫實向虛 科網電車回調吸
何啟聰：博追落後 小米牛51965
何啟聰：博追落後 小米牛51965
瑞銀亞洲：科技股買盤積極 美團購26597
瑞銀亞洲：科技股買盤積極 美團購26597
摩根大通亞洲：投資者傾向做淡 納指沽10347
摩根大通亞洲：投資者傾向做淡 納指沽10347
周顯：「穩定幣」不可能穩定 有先天原因
周顯：「穩定幣」不可能穩定 有先天原因
張佩儀：取消對冲 對強積金有何影響？
張佩儀：取消對冲 對強積金有何影響？
王弼：歐日恐爆債務危機
王弼：歐日恐爆債務危機
曾淵滄：教育股尋寶 新東方可撈底
曾淵滄：教育股尋寶 新東方可撈底
湯文亮：蠢人搵到錢 股市才興旺
湯文亮：蠢人搵到錢 股市才興旺
陳永傑：世界經濟乏力 加息更審慎
陳永傑：世界經濟乏力 加息更審慎
廖偉強：從地產代理業看貧富懸殊
廖偉強：從地產代理業看貧富懸殊
布少明：下半年樓價俏 全年料漲5%
布少明：下半年樓價俏 全年料漲5%
馬泰陽：居屋搶手 白居二激活市場
馬泰陽：居屋搶手 白居二激活市場
新地3新界新盤1815伙 下月起登場 必嘉坊‧曦匯兩日收800票 加推68伙
新地3新界新盤1815伙 下月起登場 必嘉坊‧曦匯兩日收800票 加推68伙
凱柏峰I映岸 本月蓄勢待發
凱柏峰I映岸 本月蓄勢待發
戴德梁行看好數據中心回報穩 吸引投資者
戴德梁行看好數據中心回報穩 吸引投資者
上月甲廈空置率9.8% 7個月新高
上月甲廈空置率9.8% 7個月新高
第一城3房608萬沽 業主實蝕近百萬
第一城3房608萬沽 業主實蝕近百萬
上月夾屋成交額1.72億 8個月高
上月夾屋成交額1.72億 8個月高
瓏碧樓花期不足1年 名校網招徠
瓏碧樓花期不足1年 名校網招徠
移民需求升 可轉換貨幣保單應市
移民需求升 可轉換貨幣保單應市