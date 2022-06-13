上月甲廈空置率9.8% 7個月新高

東九龍15.2%重災

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然第五波疫情減退，但企業對承租寫字樓的態度仍審慎，令空置率仍然偏高，同時令租金、售價持續受壓。

他續指，近日疫情似有反彈迹象，加上中港通關前景未明朗，相信寫字樓市場在短期內仍然難以快速反彈。

報告續稱，5月份甲級、乙級商廈整體售價，分別按月跌2%及0.9%，當中中環甲級商廈平均呎價，按月下挫10.7%，最新呎價跌至29,663元。

另外，5月份甲級、乙級商廈的整體租金，按月亦錄跌幅，分別按月跌0.5%及0.4%；其中金鐘一帶甲廈的租金，仍彈升乏力。

不過，5月錄得的商廈買賣中，不乏涉逾億元大手成交；最受矚目的是資深投資者紀寶，以約5億元沽出尖沙嘴國際商業信貸銀行大廈多層，涉樓面約38,514方呎，平均呎價約12,982元。

葵涌工作室項目呎售1.04萬

另外，葵涌工作室項目傲晴錄得成交；中原（工商舖）工商部副分區營業董事黃國權表示，成交單位為06室，面積約213方呎，成交價222萬元、呎價1.04萬元，買家從事中港兩地工程業務。

傲晴位於葵涌葵昌路美和工業大廈13樓全層，提供27個工作室，面積約181至321方呎。