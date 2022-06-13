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扣稅免稅四大攻略

【明報專訊】不少市民陸續收到「綠色炸彈」，與昔日相比，今年新增一項扣稅方法。如納稅人租住符合條件物業，就可獲得最高10萬元扣除額，可說是「租租」福音。此外，今期亦為大家分析各項慳稅貼士。

明報記者 黃清瑤

住宅租金稅項

今年新增一項住宅租金稅項扣除，但凡納稅人以租客身分租賃合資格住宅處所，納稅人與同住配偶都可獲扣除租金限額，納稅人在每個課稅年度可扣除款額最高為10萬元。所謂合資格處所，是指納稅人必須就住宅處所訂立書面租賃（即租約），有關租賃必須根據《印花稅條例》（第117章）加蓋印花，即俗稱打釐印。倘若在訂立租約時沒有打釐印，補打須繳交逾期費用，錢銀瓜葛最好與業主商量。

雖然扣除額最高為10萬元，但以下兩個情况下會調低扣除額：（一）按合租租客人數比例計算；（二）已繳租金的租期只佔課稅年度的部分時間，會按實際租期計算。

4項情况不能扣稅

另外不適用扣稅有以下情况：（一）業主是納稅人的相聯者如父母、子女、兄弟姊妹等；（二）租金由僱主或相聯法團支付或退還；（三）屬香港房屋委員會或香港房屋協會轄下公共租住房屋單位的租客；（四）有關租賃受任何法律或政府租契禁止；（五）納稅人或其配偶就有關處所與業主簽訂了租賃購買協議等。

個人進修開支

不少人會在空餘時間進修，原來個人進修開支都可作為用來扣稅，條例規定如進修開支是指納稅人為取得或維持受僱工作所需資格，而修讀指定機構（或教育提供者）舉辦之訂明教育課程所付出的費用（包括學費及考試費）。現時每年扣除額不可超過10萬元。

課程例子包括行政人員修讀的管理課程、秘書或文員修讀的商業或電腦課程、技術人員修讀的職業訓練課程及會計師或律師參與的專業進修研討會。指定教育提供者一般包括：香港或海外的大學、大學學院或工業學院、稅務局局長批准的機構、提供訓練或發展課程的行業協會、專業協會或業務協會等。

認可慈善捐款

許多人都知道慈善捐款可以用作扣稅，要留意每筆捐款為100元或以上，而並非所有慈善團體、非牟利或志願組織的捐款都可用作扣稅，申報前宜查看「根據《稅務條例》第88條獲豁免繳稅的慈善機構及慈善信託的名單」了解。此外，由於捐款用於扣稅，申請人謹記索取捐款收據，雖然遞交報稅表時不用繳交證明，但納稅人有責任保留相關的捐款收據和紀錄至少7年。另外，收據上要清楚顯示捐款人姓名、慈善團體名稱、捐款紀錄和金額等資料。

根據2022年，認可慈善捐款扣稅總額是應評稅入息或利潤的35%，假設報稅人年收入為36萬元，認可慈善捐款扣稅總額為36萬元的35%，即可扣除12.6萬元慈善捐款額，如捐款額超過可扣除額，餘下部分可由配偶申請扣減。

可扣稅三寶

「扣稅三寶」是指合資格延期年金（QDAP）、自願醫保（VHIS）及可扣稅強積金自願供款（TVC）。當中，合資格延期年金設有累積期，在職人士可在年輕時分期累積資金，並在退休時轉化為穩定年金收入，稅務扣除額上限為每年6萬元。要留意，合資格產品的最低保費總額為18萬元、供款期最少5年，以及年金領取期最短為10年等。假設每年保費為6萬，並以最高的稅率17%計算，每年最多可以節省10,200元稅款。

自願醫保扣稅上限8000元

自願醫保可作扣稅的保費上限為8000元，而非可一次過扣除8000元。扣稅額會根據邊際稅率而定，當納稅人收入愈高，邊際稅率亦愈高。假設自願醫保年費為4000元及2%的稅率下，則可獲80元的稅項寬免。值得留意的是，同為納稅人的父母及家人投保，可更慳稅，因邊際稅率取決於家庭收入及人數。

強積金自願供款扣稅上限為6萬元，上限為可扣稅自願性供款和合資格延期年金保費的合計上限。如供款人於同一年度同時作出可扣稅自願供款及購買合資格延期年金，扣稅額會先扣除可扣稅自願供款部分，餘額則用作扣減合資格延期年金保費。

個人可節省的稅款需視乎其收入、所享有的扣減額及免稅額，以及合資格延期年金保費，或可扣稅自願供款金額等多個因素而定。假設納稅人年收入為18萬元，可扣稅供款為1.8萬元，以2%邊際稅率計算即可扣稅360元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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