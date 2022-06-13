經濟
簡志健、傅可怡 明智博立

投資策略

簡志健、傅可怡：美國太陽能市場溢價高

【明報專訊】美國太陽能產業自一季度便面臨一連串包括美國商務部對反傾銷和反補貼（AD/CVD）關稅調查的逆風，為了增加太陽能電池板組件的供應，以支持美國的新能源建設項目發展，在6月6日的白宮聲明中，將允許美國從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進口太陽能電池板，兩年內不會對太陽能產品徵收新關稅。

北美太陽能裝機需求料升

此舉讓太陽能市場減少了不確定性，毋須擔心商務部會做出不利判決，被追繳龐大的關稅稅款。去除懲罰性的關稅，將可減輕採購時的難題，若調查結果不利，也毋須另設關稅儲備金，在企業採購太陽能電板的成本也下降的情况下，讓整個北美的太陽能裝機量需求預期上升。

豁免關稅的主要得益者包括本土電池和組件的組裝製造商和太陽能業者如太陽能開發商，其政策雖說只限幾個東南亞國家有豁免，但也會對中國的電池和組件製造商在東南亞設有一體化產能佈局的頭部企業出口產生利好，銷量和利潤也會同步提升。不過，對於只在中國有產能的中國企業並沒有在貿易關稅上得到任何利好。

同時，白宮推出了更多發展本土太陽能產業的刺激政策。自總統拜登上任以來宣布的美國本地太陽能製造產能擴張，將使目前的7.5千兆瓦產能增加至15千兆瓦，並在2024年總產能將達到22.5千兆瓦，足以使每年超過330萬個家庭改用清潔太陽能。目前美國光伏組件產品有70%依賴進口，為了激勵自給，美國政府更利用《國防生產法》促進對本土的生產，並希望美國的太陽能產能在2024年之前增加兩倍。

此外，美國聯邦政府採購中，給予本土產能超級優先（super preference）政策，相當於會優先採購美國製造的光伏組件產品，有望為停滯不前的美國太陽能發電項目走上軌道。話雖如此，美國更為寬鬆的關稅政策可能會讓美國本土的太陽能產業難以抗衡來自東南亞出口的產品，令美國太陽能製造商的毛利受影響。

免4國太陽能板關稅 或削本土企業競爭力

當然，目前對於整個太陽能行業的利好重點還是在於歐洲加大新能源建設，減少對外傳統能源的依賴。不過，美國市場也不可以忽略，因為美國太陽能市場對價格敏感度比較低，是全球最高溢價的市場，因此在美國的營收增加一點點，也能為利潤產生更大收益。

（作者簡志健為博立聯合創辦人/中原資產管理投資總監，傅可怡為博立研究團隊/中原資產管理分析員，均為持證監會持牌人士）

中原博立研究團隊

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[簡志健、傅可怡 明智博立]

上 / 下一篇新聞

余偉文︰聯匯沒計劃沒需要改變 稱制度帶來信心 匯率穩定相當重要
余偉文︰聯匯沒計劃沒需要改變 稱制度帶來信心 匯率穩定相當重要
潛在環球金融市場震盪 勢成港未來一兩年挑戰
潛在環球金融市場震盪 勢成港未來一兩年挑戰
研大幅提升債券結算系統 料2025年24小時運作
研大幅提升債券結算系統 料2025年24小時運作
東亞港綠色貸款額 今年冀錄雙位數增長
東亞港綠色貸款額 今年冀錄雙位數增長
利奧紙品：可持續表現掛鈎貸款彈性大 佔比勢超綠貸
利奧紙品：可持續表現掛鈎貸款彈性大 佔比勢超綠貸
「獨立第三方」報告：匯控分拆估值可增2000億
「獨立第三方」報告：匯控分拆估值可增2000億
瑞銀財富管理：亞洲富戶重倉 大中華資產中長線看俏
瑞銀財富管理：亞洲富戶重倉 大中華資產中長線看俏
往績回顧：瑞聯料美通脹末季才回落
往績回顧：瑞聯料美通脹末季才回落
普徠仕管志齡：觀望通脹數據 美匯短期續強
普徠仕管志齡：觀望通脹數據 美匯短期續強
普徠仕陳兆德：內房短期波動 長線國企主導
普徠仕陳兆德：內房短期波動 長線國企主導
普洱瀾滄搶做茶葉第一股 市場競爭激烈 須先過監管關
普洱瀾滄搶做茶葉第一股 市場競爭激烈 須先過監管關
時代廣場「吉舖」佔近一成 分析:疫下購物模式驟變 難吸名牌進駐
時代廣場「吉舖」佔近一成 分析:疫下購物模式驟變 難吸名牌進駐
羅素街變「口罩街」 大摩：拖累形象租金
羅素街變「口罩街」 大摩：拖累形象租金
初創設計電子教材 助非華裔兒童學中文
初創設計電子教材 助非華裔兒童學中文
兩創辦人經營補習社10年
兩創辦人經營補習社10年
張兆聰：美股大瀉 增持現金等機會
張兆聰：美股大瀉 增持現金等機會
陳智鑾：認識租客 提防「租霸」
陳智鑾：認識租客 提防「租霸」
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：股價獲支持 阿里Call 15138
金子：股價獲支持 阿里Call 15138
張兆聰：中港股似反彈非轉勢
張兆聰：中港股似反彈非轉勢
伍禮賢：新創建近期動作多 中長線看9.5元
伍禮賢：新創建近期動作多 中長線看9.5元
謝偉銓：聯廈聯管解決「三無大廈」管理
謝偉銓：聯廈聯管解決「三無大廈」管理
扣稅免稅四大攻略
扣稅免稅四大攻略
沈永年：內地領居住證須符3條件
沈永年：內地領居住證須符3條件
林嘉文：日圓何去何從？
林嘉文：日圓何去何從？
潘俊文：逐一拆解NFT背後機制
潘俊文：逐一拆解NFT背後機制
陳大為：降關稅可紓通脹？
陳大為：降關稅可紓通脹？
陸振球：長實製造業起家 在港角色仍重
陸振球：長實製造業起家 在港角色仍重
陸振球：屬事件引發 美通脹或接近見頂
陸振球：屬事件引發 美通脹或接近見頂
林少陽：不靠政策打救 下而上選股
林少陽：不靠政策打救 下而上選股
技術取勝：舜宇20天線有支持
技術取勝：舜宇20天線有支持
李聲揚：管理風險 自欺欺人
李聲揚：管理風險 自欺欺人
蔡金強：美股反彈完畢 中港股繼續
蔡金強：美股反彈完畢 中港股繼續
徐家健：九龍勁抽策展人自白：零工經濟助創業
徐家健：九龍勁抽策展人自白：零工經濟助創業
艾雲豪：壯志凌雲沒有打敗的對手
艾雲豪：壯志凌雲沒有打敗的對手
李順威：量化收緊影響慢慢浮現
李順威：量化收緊影響慢慢浮現
劉思明：港股脫實向虛 科網電車回調吸
劉思明：港股脫實向虛 科網電車回調吸
何啟聰：博追落後 小米牛51965
何啟聰：博追落後 小米牛51965
瑞銀亞洲：科技股買盤積極 美團購26597
瑞銀亞洲：科技股買盤積極 美團購26597
摩根大通亞洲：投資者傾向做淡 納指沽10347
摩根大通亞洲：投資者傾向做淡 納指沽10347
周顯：「穩定幣」不可能穩定 有先天原因
周顯：「穩定幣」不可能穩定 有先天原因
張佩儀：取消對冲 對強積金有何影響？
張佩儀：取消對冲 對強積金有何影響？
王弼：歐日恐爆債務危機
王弼：歐日恐爆債務危機
曾淵滄：教育股尋寶 新東方可撈底
曾淵滄：教育股尋寶 新東方可撈底
湯文亮：蠢人搵到錢 股市才興旺
湯文亮：蠢人搵到錢 股市才興旺
陳永傑：世界經濟乏力 加息更審慎
陳永傑：世界經濟乏力 加息更審慎
廖偉強：從地產代理業看貧富懸殊
廖偉強：從地產代理業看貧富懸殊
布少明：下半年樓價俏 全年料漲5%
布少明：下半年樓價俏 全年料漲5%
馬泰陽：居屋搶手 白居二激活市場
馬泰陽：居屋搶手 白居二激活市場
新地3新界新盤1815伙 下月起登場 必嘉坊‧曦匯兩日收800票 加推68伙
新地3新界新盤1815伙 下月起登場 必嘉坊‧曦匯兩日收800票 加推68伙
凱柏峰I映岸 本月蓄勢待發
凱柏峰I映岸 本月蓄勢待發
戴德梁行看好數據中心回報穩 吸引投資者
戴德梁行看好數據中心回報穩 吸引投資者
上月甲廈空置率9.8% 7個月新高
上月甲廈空置率9.8% 7個月新高
第一城3房608萬沽 業主實蝕近百萬
第一城3房608萬沽 業主實蝕近百萬
上月夾屋成交額1.72億 8個月高
上月夾屋成交額1.72億 8個月高
瓏碧樓花期不足1年 名校網招徠
瓏碧樓花期不足1年 名校網招徠
青怡花園均呎維持1.5萬水平
青怡花園均呎維持1.5萬水平
移民需求升 可轉換貨幣保單應市
移民需求升 可轉換貨幣保單應市