陳智鑾：認識租客 提防「租霸」

要求收入證明 坦誠溝通避免過強硬

要減低遇到租霸的風險，可先從認識你的準租客開始，如他們的工作、公司背景、收入水平等，有需要亦可要求租客提供收入證明或糧單，有部分業主更會要求準租客提供員工證，甚至以往的交租紀錄作參考，當然，準租客亦有權拒絕這些要求。

另要留意，若只提供櫃員機入數紀錄作證明，便要格外小心有彈票風險，尤其在星期日簽約，銀行沒營業，無法查閱戶口情况。若租霸存心用空頭支票欺騙佔用單位，業主便會蒙受損失，所以要確保租客在進入單位前已繳交足夠的按金和租金。

不過，未必每個拖租的租客都是有「預謀」成為租霸，尤其近期經濟環境比較波動，所以業主最好與租客保持溝通，如果租客真的遇到經濟困難請求減租，業主亦可以因應實際情况坦誠溝通，例如協商下調數個月租金，隨後才回復原來的租金。有時業主態度太強硬，在租務角度來說未必是好事。

若不幸真的遇上租客拖租，而且對方逃避溝通，業主就要盡早採取行動。首先，所欠租金可向小額錢債審裁處申索，上限是7.5萬元，如金額超過上限就要到區域法院申索。如決定收回單位，就須向土地審裁處申請收樓和執達吏服務；不過，業主必須手持有效並已打釐印的租約。提交申請書後的7天內須向租戶發通知書，若租戶不反對，其後業主便可申請執行收樓令及上門收樓。以上流程只是一個簡述，希望可供周先生參考。

最後為周先生置業做一個估算，現時周太有一個首置名額，可節省印花稅，但要留意出租物業只能敘做五成按揭，周太現時持有300萬元，假設每月收入約3萬元，按推算可選擇市值500萬元左右的物業，按揭貸款250萬元、30年期攤還、H+2%息率的條款下，每月供款約9500元，置業成本連首期250萬元，即印花稅15萬元、律師費、佣金及其他費用約270萬元，以現時的經濟情况料可輕鬆應付。

信達興業董事資深物業投資者

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[陳智鑾 理財信箱]