經濟
陳智鑾 理財信箱

陳智鑾：認識租客 提防「租霸」

【明報專訊】惡意拖欠租金的租客，又稱為租霸，當他們開始拖租，便會影響物業的現金流，甚至對業主造成財政壓力。更甚者是業主收回物業後，單位內部有可能被租霸大肆破壞，面目全非，要回復原貌可能又要大灑金錢，所以遇到租霸可以說是業主的噩夢。

要求收入證明 坦誠溝通避免過強硬

要減低遇到租霸的風險，可先從認識你的準租客開始，如他們的工作、公司背景、收入水平等，有需要亦可要求租客提供收入證明或糧單，有部分業主更會要求準租客提供員工證，甚至以往的交租紀錄作參考，當然，準租客亦有權拒絕這些要求。

另要留意，若只提供櫃員機入數紀錄作證明，便要格外小心有彈票風險，尤其在星期日簽約，銀行沒營業，無法查閱戶口情况。若租霸存心用空頭支票欺騙佔用單位，業主便會蒙受損失，所以要確保租客在進入單位前已繳交足夠的按金和租金。

不過，未必每個拖租的租客都是有「預謀」成為租霸，尤其近期經濟環境比較波動，所以業主最好與租客保持溝通，如果租客真的遇到經濟困難請求減租，業主亦可以因應實際情况坦誠溝通，例如協商下調數個月租金，隨後才回復原來的租金。有時業主態度太強硬，在租務角度來說未必是好事。

若不幸真的遇上租客拖租，而且對方逃避溝通，業主就要盡早採取行動。首先，所欠租金可向小額錢債審裁處申索，上限是7.5萬元，如金額超過上限就要到區域法院申索。如決定收回單位，就須向土地審裁處申請收樓和執達吏服務；不過，業主必須手持有效並已打釐印的租約。提交申請書後的7天內須向租戶發通知書，若租戶不反對，其後業主便可申請執行收樓令及上門收樓。以上流程只是一個簡述，希望可供周先生參考。

最後為周先生置業做一個估算，現時周太有一個首置名額，可節省印花稅，但要留意出租物業只能敘做五成按揭，周太現時持有300萬元，假設每月收入約3萬元，按推算可選擇市值500萬元左右的物業，按揭貸款250萬元、30年期攤還、H+2%息率的條款下，每月供款約9500元，置業成本連首期250萬元，即印花稅15萬元、律師費、佣金及其他費用約270萬元，以現時的經濟情况料可輕鬆應付。

信達興業董事資深物業投資者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

余偉文︰聯匯沒計劃沒需要改變 稱制度帶來信心 匯率穩定相當重要
余偉文︰聯匯沒計劃沒需要改變 稱制度帶來信心 匯率穩定相當重要
潛在環球金融市場震盪 勢成港未來一兩年挑戰
潛在環球金融市場震盪 勢成港未來一兩年挑戰
研大幅提升債券結算系統 料2025年24小時運作
研大幅提升債券結算系統 料2025年24小時運作
東亞港綠色貸款額 今年冀錄雙位數增長
東亞港綠色貸款額 今年冀錄雙位數增長
利奧紙品：可持續表現掛鈎貸款彈性大 佔比勢超綠貸
利奧紙品：可持續表現掛鈎貸款彈性大 佔比勢超綠貸
「獨立第三方」報告：匯控分拆估值可增2000億
「獨立第三方」報告：匯控分拆估值可增2000億
瑞銀財富管理：亞洲富戶重倉 大中華資產中長線看俏
瑞銀財富管理：亞洲富戶重倉 大中華資產中長線看俏
往績回顧：瑞聯料美通脹末季才回落
往績回顧：瑞聯料美通脹末季才回落
普徠仕管志齡：觀望通脹數據 美匯短期續強
普徠仕管志齡：觀望通脹數據 美匯短期續強
普徠仕陳兆德：內房短期波動 長線國企主導
普徠仕陳兆德：內房短期波動 長線國企主導
普洱瀾滄搶做茶葉第一股 市場競爭激烈 須先過監管關
普洱瀾滄搶做茶葉第一股 市場競爭激烈 須先過監管關
時代廣場「吉舖」佔近一成 分析:疫下購物模式驟變 難吸名牌進駐
時代廣場「吉舖」佔近一成 分析:疫下購物模式驟變 難吸名牌進駐
羅素街變「口罩街」 大摩：拖累形象租金
羅素街變「口罩街」 大摩：拖累形象租金
初創設計電子教材 助非華裔兒童學中文
初創設計電子教材 助非華裔兒童學中文
兩創辦人經營補習社10年
兩創辦人經營補習社10年
張兆聰：美股大瀉 增持現金等機會
張兆聰：美股大瀉 增持現金等機會
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：股價獲支持 阿里Call 15138
金子：股價獲支持 阿里Call 15138
張兆聰：中港股似反彈非轉勢
張兆聰：中港股似反彈非轉勢
伍禮賢：新創建近期動作多 中長線看9.5元
伍禮賢：新創建近期動作多 中長線看9.5元
簡志健、傅可怡：美國太陽能市場溢價高
簡志健、傅可怡：美國太陽能市場溢價高
謝偉銓：聯廈聯管解決「三無大廈」管理
謝偉銓：聯廈聯管解決「三無大廈」管理
扣稅免稅四大攻略
扣稅免稅四大攻略
沈永年：內地領居住證須符3條件
沈永年：內地領居住證須符3條件
林嘉文：日圓何去何從？
林嘉文：日圓何去何從？
潘俊文：逐一拆解NFT背後機制
潘俊文：逐一拆解NFT背後機制
陳大為：降關稅可紓通脹？
陳大為：降關稅可紓通脹？
陸振球：長實製造業起家 在港角色仍重
陸振球：長實製造業起家 在港角色仍重
陸振球：屬事件引發 美通脹或接近見頂
陸振球：屬事件引發 美通脹或接近見頂
林少陽：不靠政策打救 下而上選股
林少陽：不靠政策打救 下而上選股
技術取勝：舜宇20天線有支持
技術取勝：舜宇20天線有支持
李聲揚：管理風險 自欺欺人
李聲揚：管理風險 自欺欺人
蔡金強：美股反彈完畢 中港股繼續
蔡金強：美股反彈完畢 中港股繼續
徐家健：九龍勁抽策展人自白：零工經濟助創業
徐家健：九龍勁抽策展人自白：零工經濟助創業
艾雲豪：壯志凌雲沒有打敗的對手
艾雲豪：壯志凌雲沒有打敗的對手
李順威：量化收緊影響慢慢浮現
李順威：量化收緊影響慢慢浮現
劉思明：港股脫實向虛 科網電車回調吸
劉思明：港股脫實向虛 科網電車回調吸
何啟聰：博追落後 小米牛51965
何啟聰：博追落後 小米牛51965
瑞銀亞洲：科技股買盤積極 美團購26597
瑞銀亞洲：科技股買盤積極 美團購26597
摩根大通亞洲：投資者傾向做淡 納指沽10347
摩根大通亞洲：投資者傾向做淡 納指沽10347
周顯：「穩定幣」不可能穩定 有先天原因
周顯：「穩定幣」不可能穩定 有先天原因
張佩儀：取消對冲 對強積金有何影響？
張佩儀：取消對冲 對強積金有何影響？
王弼：歐日恐爆債務危機
王弼：歐日恐爆債務危機
曾淵滄：教育股尋寶 新東方可撈底
曾淵滄：教育股尋寶 新東方可撈底
湯文亮：蠢人搵到錢 股市才興旺
湯文亮：蠢人搵到錢 股市才興旺
陳永傑：世界經濟乏力 加息更審慎
陳永傑：世界經濟乏力 加息更審慎
廖偉強：從地產代理業看貧富懸殊
廖偉強：從地產代理業看貧富懸殊
布少明：下半年樓價俏 全年料漲5%
布少明：下半年樓價俏 全年料漲5%
馬泰陽：居屋搶手 白居二激活市場
馬泰陽：居屋搶手 白居二激活市場
新地3新界新盤1815伙 下月起登場 必嘉坊‧曦匯兩日收800票 加推68伙
新地3新界新盤1815伙 下月起登場 必嘉坊‧曦匯兩日收800票 加推68伙
凱柏峰I映岸 本月蓄勢待發
凱柏峰I映岸 本月蓄勢待發
戴德梁行看好數據中心回報穩 吸引投資者
戴德梁行看好數據中心回報穩 吸引投資者
上月甲廈空置率9.8% 7個月新高
上月甲廈空置率9.8% 7個月新高
第一城3房608萬沽 業主實蝕近百萬
第一城3房608萬沽 業主實蝕近百萬
上月夾屋成交額1.72億 8個月高
上月夾屋成交額1.72億 8個月高
瓏碧樓花期不足1年 名校網招徠
瓏碧樓花期不足1年 名校網招徠
青怡花園均呎維持1.5萬水平
青怡花園均呎維持1.5萬水平
移民需求升 可轉換貨幣保單應市
移民需求升 可轉換貨幣保單應市