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初創設計電子教材 助非華裔兒童學中文

【明報專訊】對於一般本地兒童來說，要學識讀寫中文不會怎樣困難，但對於非華裔兒童和讀障兒童來說，卻是另一回事。有初創公司專門為這兩類兒童設計中文學習教材，強調多感官學習，並利用電子教材的功能和彈性來加強效果，現時已獲得數十家本地機構使用。

明報記者 薛偉傑

攝影 曾憲宗

稻草教育有限公司共同創辦人曾昭偉（圖）、李雅庄表示，他們經營補習社期間，發覺主流中文學習教材不太適合部分學生。例如，少數族裔學童的母語並非中文，但絕大部分中文學習教材和學校課堂都不設雙語學習的過渡期，一開始全部以中文來教中文。大部分外語都是拼音文字，數十個字母和數十個音節就可以組成一種語文的所有字詞。但中文每個字都有自己的形狀、讀音和意義。因此，初學中文的外籍兒童會覺得，好像要記住無限的形、音、義。

網站自動推送適合內容

至於受讀寫障礙困擾的學童，即使其母語是中文，但他們無法像一般人準確地拆解和記憶中文字，或將讀音和字形聯繫一起。所以，一般的形聲和抄寫方法對他們都不奏效。

兩人在2019年底決定為非華語及有特殊教育需要的學童，開發合適的中文學習教材。2021年，兩人成立新公司稻草教育，專門負責這項新業務，並分享給其他同行和學校。

該公司中文學習教材特點是強調多感官學習。首先，將每個中文字都聯繫到一幅圖畫和一句「形意提示句」，以強化學童對於那個中文字的意義和形狀的理解、聯想和記憶。至於圖畫的選擇，會在溯源和創新之間尋求平衡，有些會跟從甲骨文的原意；有些則考慮到字形變化太大，改為創作一幅較易理解、與現代生活較接近的圖畫。此外，善用電子教材的多媒體功能和彈性，例如圖像、發音、筆迹顯示、屏幕臨摹、遊戲（例如中英文詞語配對）、升級設計等。

為了照顧不同背景的學童，「形意提示句」全部有繁體中文和英文兩種文字對照，其發音功能有英文、廣東話、普通話3種選擇，方便學童由雙語學習過渡到單語學習。至於教材的形式，包括網站、電子書（iPad加上該公司的內容）、網上實時課程（透過Zoom教授）、字卡，以及廣東話童謠課程等。

網站內容分5程度 年費360元

其中，以網站的內容最多，包括500個中文單字和2000餘個中文詞語，分5個程度，由幼稚園到初小學生都適用。網站主要以B2C的形式推出，具有按用戶程度來推送內容的功能，以方便自學者，每人每年收費約360元。電子書和網上實時課程暫時收錄81個中文單字和大約180個中文詞語，分成15堂，主要適用於幼稚園學生。其中，電子書主要以B2B的形式推出，提供給幼稚園和補習社等機構。而網上實時課程同時以B2B和B2C兩種形式推出。

而字卡在去年7月推出第一版，包括81個中文字，售價約220元。第二版將會加上QR Code和手機掃描發聲功能，並增加至90個中文字，將於下月的「香港書展」中推出。

為了避免閉門造車，在開發教材的過程中，該公司曾經找來數十名學生試用，包括本地讀障學生和外籍學生，以及幾個歐洲國家的外籍學生、混血兒、華僑子女等。

未來可網上約課及對比發音

截至5月，已經有50多家本地機構直接向該公司購買了教材或課程，用來向小學生和幼稚園學生教授中文。另外，該公司授權一家私營機構，向本地中小學推廣其教材和課程，獲得10多家學校試用。估計現時透過其教材或課程學習中文的學生當中，有四成至五成是南亞裔學生，兩成至三成是有特殊學習需要的學生，其餘則是其他外籍學生，以及一些想改善中文的普通學生。

該公司計劃，在其網站增設直接約課功能，讓學生透過平台與該公司的合作導師配對及預約單對單上網課。此外，該公司會和一家初創公司合作開發一個新功能，讓學生錄下自己的發音，與導師的標準發音作對比，再回饋給學生。

[新經濟新天地]

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