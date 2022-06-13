時代廣場「吉舖」佔近一成 分析:疫下購物模式驟變 難吸名牌進駐

明報記者 周綺琪

本報記者早前到訪時代廣場，發現場內仍然吉舖林立；以舖位作單位計算，3至9樓整體吉舖數目錄得19間，空置率達12%（見表）。其中以8樓及7樓情况最為嚴峻，分別有5間和4間舖遭丟空，空置率高見23.8%及20%。另連接港鐵站的B2樓層則有約2間空置店舖，空置率為3.7%。

LV去年初撤出 同系連卡佛頂上

由於B1樓層仍獲以往屬同系的香港日式連鎖超市city'super長駐，加上10至13樓為同系九倉（0004）旗下美食廣場「食通天」，以及去年中獲英皇文化產業（0491）旗下英皇戲院進場，有關樓層出租率達百分百。值得留意的是，國際奢侈品巨擘LVMH旗下品牌Louis Vuitton（LV）去年初撤出後，位處地下層的空置舖位已由九倉大股東吳光正家族旗下的連卡佛頂上。

翻查集團年報，時代廣場過去5年出租率均維持九成以上，其中僅2020年受疫情影響，出租率按年跌4個百分點至93%；去年則回升至95%水平（見圖）。晨星高級股票分析員胡啟泰表示，由於商場過往依賴遊客生意，以致疫情期間商場人流及生意額受挫，並拖累場內空置率上升。他續稱，旅客早於2019年起已較少到訪銅鑼灣，因此即使日後恢復通關、旅客重臨，相信時代廣場對國際名牌吸引力有限，租賃情况亦無法重回以往高峰期水平。

3至9樓樓層租值 平均跌幅達22.7%

事實上，自2019年社會運動發生、以至翌年爆發新冠疫情，時代廣場等核心區商場租值每况愈下。據差餉物業估價署2022至2023年度物業應課差餉租值顯示，時代廣場3至9樓、即吉舖重災樓層店舖租值平均跌幅達22.7%，其中3樓309號舖租值跌幅高見38.74%，本年度租金估值僅餘140.4萬元，相當於月租約11.7萬元。