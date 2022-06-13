普徠仕管志齡：觀望通脹數據 美匯短期續強

普徠仕新興市場本地貨幣債券策略基金經理管志齡（圖）指出，目前市場已預期聯儲局在未來幾次會議均加息0.5厘，他認為本月及下月各加息0.5厘機會很大，至於9月加息0.5厘或0.25厘，則要視乎未來3個月公布的通脹數據而定，預料聯儲局官員會在通脹數據公布後發表評論，與市場充分溝通。

管志齡表示，即使美元匯價現時已略為偏高，惟短期仍有機會維持在高位。他解釋，由於美元具備避險貨幣的特色，因此，根據過往經驗，當全球經濟增長加快，而且新興市場經濟增長亦高於美國，資金才會大舉流出美元以追逐高回報，目前上述條件並不存在，故他對美元匯價現時看法仍然正面。

作為新興市場本地貨幣債券策略基金經理，管志齡認為，假如美國通脹在未來3個月確定見頂回落，聯儲局9月議息會議只需要加息0.25厘、而非0.5厘，對全球所有風險資產均屬正面，亦會有利新興市場本地貨幣債券。

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