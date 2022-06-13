往績回顧：瑞聯料美通脹末季才回落

瑞聯財富管理上周五發表報告，分析美國最新通脹數據，上月美國CPI按月增長1%，高於市場預期的0.7%，而且核心CPI亦按月增長0.6%，高於市場預期的0.5%，而且上月亦延續近月的趨勢，通脹升溫是由能源、產品及服務價格上升等眾多因素結合推動，當中能源價格按月勁升3.9%，是推升CPI的主要動力；而住屋成本按月上升0.6%，與4月及3月分別增長0.5%及0.4%比較，增速正在加快，則是推高核心CPI的關鍵因素。

該行維持原先的預測，料美國CPI短期將會處於高原（plateau），第四季才會明顯回落；而且美國核心CPI增長動力強勁，原因是服務價格及住房成本仍然在上升中，可能要等聯儲局在之後多次議息會議均加息0.5厘後，才見到出現真正回落的趨勢。

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