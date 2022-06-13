經濟

研大幅提升債券結算系統 料2025年24小時運作

【明報專訊】數碼金融基建也是金管局近年的發展重點，余偉文表示，隨着過去10年中央政府在香港發行國債、點心債發行、債券通啟動等發展，金管局有意將債務工具中央結算系統（CMU）發展為亞洲最大的國際中央證券存管機構，預期會在2025年大幅提升系統後，開始24小時運作，以服務海外投資者。

拓亞洲最大國際中央證券存管機構

過去債市被認為是香港金融市場發展較慢的部分，但余偉文表示，去年本港債市總發行額已有4000億美元，北向通日均成交額約260億元人民幣，是2017年開通時的11倍，南向債券通在去年啟動。CMU的建立原本是為外匯基金票據和債券交收，但債券通啟動後，CMU與內地債券結算機構連結，出現商業化契機將CMU發展為國際平台。

余偉文表示，預計在今年年中CMU會推出新網頁提供更多市場資料，明年會推出將開放應用程式界面（API），方便用戶進行自動化交易、帳戶管理，而主要升級則會在2025年，將目前交易時間由10小時延長至24小時，方便海外投資者，並可提供更靈活管理交收和全面的抵押品管理。

此外，金管局去年11月推出商業數據通（CDI）的試行計劃，共有8間銀行和數據提供者參與，銀行審批中小企貸款時，可通過平台得到不同營運數據以計算風險，幫助中小企更易取得貸款，預計在今年底正式推行。余偉文表示，試行6個月內，經平台批出800宗貸款，總金額為14億元，他認為平台能夠幫助中小企。

未擬再發虛銀牌 下階段尋盈利模式

虛擬銀行在2020年全數開業，余偉文表示未有計劃推出新一輪牌照，會先待發展一段時間後檢視行業情况。他認為，虛銀在首階段已達至創新和普惠金融的目標，下階段就是尋找盈利模式。

相關字詞﹕虛擬銀行 債券通 金融基建

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