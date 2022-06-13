經濟

余偉文︰聯匯沒計劃沒需要改變 稱制度帶來信心 匯率穩定相當重要

【明報專訊】香港回歸以後，貿易、金融與內地關係愈趨緊密，加上近年中美地緣政治風險升溫，港元應否繼續承襲自1983年以來與美元掛鈎的聯繫匯率制度，市場一直存在爭論。金管局總裁余偉文近日接受本報訪問時重申，當局「無意、亦無需要」改變聯繫匯率制度，他指出聯匯為外界帶來信心，即使香港近3年同時經歷多重震盪，亦能保持金融穩定。

明報記者 歐陽偉昉

余偉文指出，香港作為細小的外向型經濟體，匯率穩定相當重要。香港的對外貿易或投資大部分以美元作為單位，因此與美元掛鈎仍然合適。聯匯已實行39年，市場相當明白香港貨幣制度，也對此有十分信心，所以香港在過去3年即使承受社會事件、新冠疫情、中美關係轉差等的震盪，匯率也能保持平穩。「既然過去香港承受大衝擊時，匯率仍然維持穩定，那為什麼要去更改？」

港對外貿易多以美元作單位 掛鈎合適

雖然不時有意見認為，基於與內地經濟關係更緊密，應檢討港元是否應與美元掛鈎，不過余偉文表示，這些聲音並不是太多，反而多數市場意見認為，港元應繼續維持目前聯匯安排，國際貨幣基金組織（IMF）代表團完成訪港後亦在今年初發表總結報告，認同香港繼續實行聯匯。

金管局前總裁、現任行政會議成員任志剛多年前曾經提到，要檢討聯匯制度。但他近日受訪時亦表示，香港應維持聯匯。

被問到近年中國與西方國家關係緊張，香港作為中國和國際之間的橋樑，金融業未來發展會否因此受阻，余偉文認為，即使各國在戰略產業減少依靠外地，但不見金融市場全球化有退潮迹象，大型歐美金融機構仍然繼續擴充內地業務，增加在內地的人手和投資。因為已有全球一體化的市場，他認為金融業不容易彼此脫鈎。

「未來3至5年港橋樑角色 一定會再加重」

余偉文又指出，即使近年地緣政治緊張環境，但內地仍然繼續市場開放，擴大互聯互通，這些連結只有香港可以做到。在內地開放市場的進程中，香港是最可靠的市場，不論內地與國際資金流動，或試驗人民幣國際化，都是香港可以掌握的重大機遇，「未來3至5年香港作為橋樑的角色，一定會再加重」。

余偉文早前在立法會回答提問時表示，已就被移出SWIFT（環球銀行金融電信協會）外匯結算系統等極端情况與銀行業界作出預案，引起市場討論。余偉文表示作為央行應居安思危，需要對不同的風險有應變預案。

本港實施嚴格入境檢疫政策，加上近年的移民潮，金融企業面對人才流失。余偉文認為除入境限制外，本地銀行近年擴充財富管理、資產管理等業務，也增加人手的需求。長期而言，他相信只要香港創造足夠的機遇，一定可以吸引人才，同時當局亦着重本地人才培訓，政府已有資助培訓計劃。

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