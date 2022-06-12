經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地外貿乍暖還寒

【明報專訊】內地外貿5月顯著回暖，進出口、出口、進口同比增速均明顯好於4月，疫情影響有所緩解。唯全球經濟前景日趨暗淡，內地外貿強勁增勢恐難持續。

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