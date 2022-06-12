現代貨幣理論主張政府毋須量入為出

指政府投資提高生產力 稅收會增

簡單來說，MMT是指政府從央行借款，以資助公共支出。MMT認為，英國前首相戴卓爾夫人提出必須先徵稅或發債，政府才能花錢的觀念是錯誤的。根據MMT，各國政府必須先將資金投入經濟，然後才能徵稅或借款。

MMT的支持者認為，主流經濟學家對預算赤字的理解並不正確，強調預算赤字並不總是壞事。他們認為，赤字往往是必要的，而且是有益的，因為政府投資於醫療、教育及基建等，可提高國家生產力，為私營企業及家庭帶來財富。

布雷頓森林體系瓦解 發鈔不受限

更重要的是，MMT經濟學家認為，自行發行法定貨幣的國家，可買得起任何以本幣出售的東西，使它們不會以本幣破產。自1970年代美國停止美元與黃金的兌換、布雷頓森林體系瓦解後，貨幣脫離了貴金屬的價值保證，成為單純的信用貨幣。這意味每個擁有貨幣政策主權、容許本幣匯率自由浮動的國家，包括美國、加拿大、英國、日本、澳洲等毋須再擔心黃金短缺，可自由印製所需的錢。

時任聯儲局主席格林斯潘在1997年曾表示，現代央行可無限制地發行貨幣，當市場對政府的誠信充滿信心，央行和財政部可無限量發行以本國貨幣計價的債權，並保證私人發行人的義務。不過該理論不大適用於集體使用歐元的歐洲國家。

[企業地球村]