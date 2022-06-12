Tesla擬每股「1拆3」 盤後升近2%

兩年內第二次拆細股份

特斯拉指出，公司向員工提供股票期權吸引優秀人才，自去年8月至今年6月6日，股價累升了43.5%，相信在股價拆細令股價重置後，可讓後來加入的員工也獲得股價上升優勢，員工在管理股權方面有更大靈活性。若以特斯拉上周五（10日）收市價696.69美元計算，意味該股入場門檻將降至232.23美元。消息傳出後，特斯拉盤後升1.9%。

除了特斯拉和亞馬遜（美：AMZN）以外，今年還有多家巨型市值的科企拆細股份，以提高對投資者的吸引力。Google母公司Alphabet（美：GOOG）計劃於7月將每股拆細為20股，未來入場門檻將降至100餘美元。

電商股Shopify（美：SHOP）亦將於本月底「1拆10」，以上周五收市價348.43美元計算，最新入場價僅34.843美元。

亞馬遜上周拆細後累跌逾一成

雖然拆股降低每股入場價，散戶更易進場，不過，近期市况不利科技股，亦無助帶動股價，亞馬遜上周一（6日）每股拆細為20後股，股價上周累挫逾一成，上周五收跌5.6%，至109.65美元。