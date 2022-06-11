磨劍廿載 紅磡必嘉坊．曦匯登場

明報記者 陳寶恩

攝影 劉焌陶、林靄怡

必嘉坊為近年最大規模私人發展商的市區重建項目，項目地契999年。早於逾20年前，恒地已開始收購紅磡機利士南路、必嘉街、黃埔街一帶舊樓；必嘉坊分三階段發展，首階段BAKER CIRCLE ONE設3幢大廈，涉約1000伙。

分3階段發展 共涉2800伙

是次登場的第1期必嘉坊．曦匯，位於機利士南路38號，預計關鍵日期2024年3月31日，樓花期約21個月。項目提供324伙，住宅樓層設於5至29樓，每層設15伙，有3部升降機。

單位實用180至569方呎，其中標準開放式單位實用202至218方呎，共80伙，佔約25%；1房戶實用251至339方呎，共180伙，佔約56%；2房戶實用362至369方呎，共40伙，佔約12%。項目另設24個特色戶，最細為5樓C、D、E室，實用180方呎開放式連33方呎平台；最大是29樓B室，實用569方呎，連105方呎平台及249方呎天台，3房套房間隔。

發展商早前開放一個無改動交樓標準示範單位，以26樓P室為藍本，屬實用269方呎1房間隔，樓層高度約3.3米。單位入門位置左方設有一面全身鏡，方便住戶出門前整理儀容。單位開則方正，客飯廳長約4.5米、闊約2.3米，外連三合一露台，即是露台、工作平台及冷氣機平台合併，令空間更實用。露台呈弧形設計，呈現流線形美態，感覺時尚。

露台弧形設計 感覺時尚

單位採開放式廚房，選用銀白色廚櫃面板，另有灰黑色和墨綠色面板供買家選擇，方便配搭家俬；廚房提供煮食爐、抽油煙機等家電配套，而雪櫃、蒸焗爐設於客廳另一邊。主人房採趟門分隔，以節省空間；房內置高身入牆衣櫃，並以木材作為櫃門，令單位倍添自然感覺。浴室設淋浴間，牆身鋪上深綠色牆磚。

值得留意的是，為配合近年防疫習慣，單位入門處設有天花暗藏式空氣淨化器，而單位天花及牆身都用上抗菌、抗病毒的光觸媒油漆及地磚。

單位入口暗藏空氣淨化器

會所方面，項目首階段BAKER CIRCLE ONE共3座住宅約1000伙，共享逾3萬方呎、命名為CLUB BAKER的園林會所，位於屋苑2樓和3樓，提供約40項設施。休閒玩樂方面，必嘉坊．曦匯基座部分設瑜伽空間、日光曬台、三項鐵人訓練館及露天園林泳池等。

[睇樓手冊]