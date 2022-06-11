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2022年6月11日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
中央力谷 5月新貸社融勝預期 住戶新貸連月減少 M2增11%返兩年高
內地5月CPI低於預期 分析：為寬鬆政策創條件
美股急挫 夜期低水逾500點
阮國恒：特定分類貸款率有上升壓力
惠譽憂小米自由現金流正轉負
中小企營商環境改善 零售反收縮
證監會「回水令」擴權諮詢業界 毋須涉上市公司交易 涵蓋受規管人行為失當
衛哲：市差利併購 SPAC逢最佳時刻
吳光正再斥28億增持九倉
鄭恩賜「坐正」積金局行政總監
港首隻區塊鏈ETF 主動型每日披露持股
受惠禁堂食 永旺4月生意倍升
肖建華傳本月受審 涉非法吸存款
美通脹8.6%破前月高位 加息壓力增 銀行科技股大瀉 10年債息升穿3.1厘
美擬允俄油限價交易 免推高通脹
迪士尼突解僱電視內容主管
必嘉坊．曦匯首批均呎撲2.4萬 202呎開放式467萬入場 今開始收票
飛揚料下周開示位開價 最細1房263呎起
市建局西營盤項目招標 最高估值16億
5月三大辣稅8.13億今年新高 DSD稅6.6億按月倍增
海翩匯3房4年帳賺46%
周生生家族4000萬掃工廈
陸振球：房策見成效 要落實問責
周末睇樓好去處
磨劍廿載 紅磡必嘉坊．曦匯登場
步行街新舊文化共融
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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