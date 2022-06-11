周生生家族4000萬掃工廈

9個月斥1.16億購同廈6單位

香港工業中心A座2樓01室，面積2880方呎，早前以2448萬元售出，呎價8500元；同層03室，面積1782方呎，則以1550萬元售出，呎價8698元，上述兩個單位買家，均以Best Choice Properties Limited作登記，董事包括周永成（Chow Wing Shing Vincent）及周允成（Chow Wun Shing Winston），均為周生生創辦人周芳譜孫兒，周永成同時為公司主席兼集團總經理，而周允成則為集團副總經理。上述01室原業主2002年以198萬元購入，持貨20年帳面賺2250萬元或11倍；而03室原業主，早於1992年以約258萬元購入，持貨30年，帳面賺1292萬元或5倍。

周氏家族成員去年8、9月所購3單位（之後再買入另一單位），呎價約7000多元，最低呎價為去年8月以2081萬元購入2樓02室，面積2940方呎、呎價7078元；最新購入03室呎價高見8698元，比去年最低呎價高逾兩成。