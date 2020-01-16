5月三大辣稅8.13億今年新高 DSD稅6.6億按月倍增

涉辣稅成交315宗 按月升24%

稅務局最新資料顯示，5月涉三大辣稅之成交共315宗，包括1宗為非住宅物業DSD成交，數字比4月255宗回升24%，並為今年1月錄得437宗後的近4個月新高，而上月涉總辣稅收益為8.13億元，按月升93%，並為去年12月錄得逾21億元後的新高。

可留意的是，4月整體三大辣稅收益為4.224億元，為2014年7月有紀錄以來新低。

事實上，5月辣稅成交價量齊升，當中最主要是受惠住宅DSD成交宗數、稅款大幅增加所致；5月DSD成交錄264宗，263宗來自住宅物業，及1宗來自非住宅物業，以總數計，比4月166宗增59%，為1月錄295宗後4個月新高；5月所涉稅款為6.589億元，相對4月逾2.9億元，按月大增約1.3倍，為去年12月錄得逾11.8億元後的5個月新高。

公司客仍稀 BSD宗數月跌33%

在中港仍未通關下，反映公司客及境外買家入市的BSD成交仍處低位，上月錄35宗BSD成交，較4月52宗減少33%，為2020年12月、即近一年半以來最少，同期涉BSD稅款1.449億元，比4月錄約9900萬元，按月增46%。至於SSD成交，上月共16宗，比4月37宗跌57%，為2011年12月，即超過10年以來最少；涉稅款950萬元，按月減71%。