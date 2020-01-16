飛揚料下周開示位開價 最細1房263呎起

發展商早前已預告，項目擬下周開放示範單位、最快下周開價。

飛揚1期提供400個單位；就樓書所見，項目由兩座樓高20層的住宅大廈組成，每層設10伙、每層兩部升降梯，由1房到3房間隔，實用面積介乎263至722方呎；面積最細為2座地下至22樓F室，屬實用263方呎1房戶型，採開放式廚房設計。

瓏珀山2期花園戶3310萬沽

項目預計2024年3月落成，樓花期長約21個月。長實高級營業經理楊桂玲早前表示，飛揚1期最快下周公布首張價單。

另外，新地大埔白石角Silicon Hill今日次輪發售198伙（8伙招標）之際，同系沙田半山瓏珀山第2期，透過招標售出King Tower 1的6樓Garden Suite B室，屬實用1352方呎4房設計，連737方呎花園，成交價3310.8萬元、實呎24,488元，成交價為項目暫時第二最高（最高成交價紀錄為3753.8萬元）。

根據成交紀錄冊顯示，上述單位買家可獲1萬元回贈，如不使用貸款可另獲成交價4%回贈，同時獲贈家具。

Prince Central昨售出兩伙

新地同時公布銷售安排，瓏珀山第2期下周二（14日）招標46伙；另同系太子道西現樓Prince Central，昨日亦售出兩伙，其中實用345方呎15樓D室1房戶，以1060.46萬元售出，實呎30,738元。

MONACO MARINE沽6伙套近億

另一方面，會德豐地產啟德MONACO MARINE，昨日推售120伙單位，單日沽約6伙，包括5伙低座、1伙高座單位，實呎24,949至29,974元，套現近1億元；項目4月推售至今累積沽出約300伙，套現逾38億元。