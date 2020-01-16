必嘉坊．曦匯首批均呎撲2.4萬 202呎開放式467萬入場 今開始收票

明報記者 陳寶恩

林達民續稱，必嘉坊．曦匯今日起對外開放設於尖沙嘴美麗華商場的示範單位（相關報道刊B5），同步接受登記認購，擬最快下周首輪開售。他又透露，必嘉坊首階段另外2期項目，亦部署今年內登場。

最快下周開售 另兩期擬年內推

必嘉坊為九龍近年罕見的大規模住宅發展，必嘉坊．曦匯首張價單涉68伙標準單位，包括20伙開放式戶、40伙1房戶、8伙2房戶，實用面積202至362方呎，價單定價由491.4萬至913萬元、實呎24,191元至26,356元，買家選用現金或即供付款，可獲最高5%折扣，而建築期付款最高1%折扣，比即供少4個百分點。

換言之，單位即供折實價466.83萬至867.35萬元，折實實呎22,982元至25,039元；其中售價最低是6樓E室，為實用202方呎開放式戶，向西北望市景，折實價466.83萬元，折實實呎23,110元。另首批68伙，折實價500萬元以下單位共有16伙，全屬實用202方呎開放式戶，佔首批單位數目約24%。此外，首批68伙單以價單定價計，全數均低於1000萬元，意味買家即使選用建築期付款，以新按保申請高成數按揭，全數68伙均可最高借樓價九成。

16伙開放式 折實價低於500萬

至於必嘉坊．曦匯首批折實均呎23,888元，對比同區恒地同系馬頭圍道啟岸，現平均二手呎價22,857元，稍高約4%；一手新盤方面，同區桂洪發展的馬頭圍道曼翹，去年9月開價，首張價單折實均呎19,648元，必嘉坊．曦匯開價高約兩成。

建期折扣較即供少4百分點

發展商是次提供3個付款方式，包括100天現金或即供、200天現金或即供及建築期付款，分別提供最高5%、4%及1%樓價折扣。另發展商亦提供按揭，由特約銀行提供一按，並由賣方財務公司提供二按，當中二按最高為樓價四成，一按加二按最高九成；亦可以選擇賣方財務公司申請最高八成半按揭。