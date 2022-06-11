迪士尼突解僱電視內容主管

CEO：不合迪士尼新文化

賴斯是21世紀霍士（21st Century Fox）的前高層，在迪士尼敲定收購霍士的交易後，賴斯於2019年加入迪士尼，曾被視為迪士尼前行政總裁艾格（Bob Iger）的繼承人選之一。艾格最終交棒給主管迪士尼樂園業務的包正博，曾令外界感到意外。

鑑於包正博與迪士尼的合約還有數月就完結，業界曾揣測賴斯會否接替其職務。

賴斯此前曾公開批評佛州「禁止在學校討論同性戀議題」的法律，侵犯基本人權。包正博因遲遲未對該法案表態，引起迪士尼員工不滿。不過CNBC引述知情人士稱，迪士尼部分員工不喜歡賴斯，認為他不與人合作，對控制自己的勢力範圍更感興趣，包正博接獲這些意見後，認為賴斯副手沃爾登（Dana Walden）在與他人合作方面表現出色，於是安排她接替。

（綜合報道）

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