肖建華傳本月受審 涉非法吸存款

據《華爾街日報》引述消息人士稱，肖建華2017年自本港被帶回內地，他突然神秘失蹤震驚中國商界，他其後大部分時間被隔離關押。事隔5年多後終傳出他最快將於本月在上海面臨刑事指控的審判。

報道提到，肖建華是一名有政治背景的金融家，坐擁包括保險至種植等多個範疇的巨額資產，而他在2017年初失蹤後，再次出現時已被中國有關部門控制，其間官方一直未公布其消息，目前亦無法確定中國檢方計劃對肖建華提出哪些指控。

明天系旗下9公司已被接管

惟有消息人士透露，上海檢方正計劃指控肖建華非法吸收公眾存款罪，先前這項指控主要是針對那些利用各種名義或在沒有適當牌照情况下，向普通人出售房地產或籌集投資資金的個人。肖建華失蹤時其身家估計約50億美元（相當於390億港元）。

報道又指，國務院新聞辦公室和上海市政府暫未就此回應，香港警方則在一份電郵聲明中表示，其對肖建華失蹤的調查正在進行，沒有更多資訊披露。2020年7月，明天系旗下9間關連公司被中證監及銀保監接管，包括4家保險公司、兩家信託公司和3家證券公司。