吳光正再斥28億增持九倉

會德豐私有後三度增持

九倉昨日股價跌1.4%，收市報24.75元。集團目前主要經營中港房地產業務、在內地營運商場，以及貨櫃碼頭物流業務。

根據申報，相關交易是透過吳光正旗下家族信託在場外進行，每股買入價為25.25元，較交易當天收市價25.15元輕微溢價約0.4%。翻查聯交所資料及九倉年報，不論在交易前後，集團持股逾5%的主要股東只有吳光正家族，惟未有提到股份賣方身分。

持股逾5%股東 只有吳光正家族

翻查資料，吳光正家族在2020年將會德豐私有化，由於當時安排將會德豐持有的九倉及九倉置業（1997）股份，按比例派發予其他獨立股東，因此在私有化完成後，吳光正家族控制的九倉股權由72.99%下降至51.1%。其後吳光正先後在2020年7月、2021年5月及周二，在場外以17.36億、34.78億及27.81億元增持，兩年間持股量已回升至近64%。