衛哲：市差利併購 SPAC逢最佳時刻

估值回歸理性 有利投資

衛哲表示，雖然美國市場積壓過多SPAC，有大量併購需求，但認為港美兩地市場不會互相競爭，因本港市場門檻較高，針對更成熟的公司，加上在美上市的SPAC大多以美國公司為目標。衛哲提到，內地經濟存在不少泡沫，包括科技、消費等多個行業，最近的市場回冷、估值回調有助市場回歸理性，相信階段性的泡沫爆破，長遠對投資有利。他又指自己已離開阿里巴巴逾10年，不便對平台經濟等監管政策多作評論。

友和曾跌半成 收市守招股價

集團的併購目標為智能汽車技術的龍頭，衛哲稱，相關範疇的龍頭「屈指可數」，又指旗下嘉禦資本有份投資的30多家公司當中，均與阿里巴巴（9988）、百度（9888）、騰訊（0700）等龍頭有不同合作，相信未來併購目標亦會與該些公司有合作空間。他續稱，目前集團已有一群潛在的併購目標，均是曾向嘉禦資本諮詢的企業，對它們有一定熟悉度，會結合過往的併購經驗，在當中尋找合適的目標。

Vision Deal HK首日股價微跌1%，收報9.89元。同日掛牌的本港電商友和（2347）昨一度跌4.8%，收市守住招股價，全日無升跌。

明報記者