證監會「回水令」擴權諮詢業界 毋須涉上市公司交易 涵蓋受規管人行為失當

【明報專訊】證監會昨日發表諮詢文件，建議修訂部分《證券及期貨條例》相關內容，包括建議將俗稱「回水令」、涉及證監會可根據條例針對受規管人士申請作出包括還原交易等補救及其他命令的「213條」有效範圍擴大，一旦落實建議，意味日後即使不涉上市公司股份交易、招股書失實等問題，也可能被納入被要求「回水」範圍；至於受規管金融機構及人士干犯失當行為，也可能會因應其行為被要求「回水」。
證監會表示，現有的《證券及期貨條例》213條存在局限，例如當某受規管人士分別根據第194或196條，被裁定犯上失當行為或並非留任受規管人士的適當人選時，除非行為同時亦構成違反213條文規定或條件，否則證監會將無法根據該條文，要求相關人士作出補救措施。
可凍結個人資產 或還原交易
因此，證監會建議修例，日後該會根據《證券及期貨條例》第194（1）、194（2）、196（1）或196（2）條對受規管人士行使任何權力後，可引用213條行使權力，包括凍結相關人士資產，甚至要求將交易還原。
過去多針對招股書失實或造假
根據條例，《證券及期貨條例》213條主要針對涉及部分公司條例範疇，包括招股書、法團收購本身股份等（見表1）；翻查資料，證監會過去多年來引用執法的個案，主要針對招股書內容失實或造假，如洪良國際、中國森林等；以及內幕交易案件，經典案例如國美（0493）向大股東黃光裕回購（見表2）。
證監會今次建議條例「擴權」，則可能更多地針對受規管金融機構或人士。事實上，近年證監會曾多次引用《證券及期貨條例》第194及196條向金融機構「開刀」，包括去年10月引用194條對豐盛融資擔任擬上市公司可姿伊保薦人工作失責，罰款550萬元；至於花旗環球金融今年1月更因股票業務部涉嫌違反規定及內部監控缺失，更遭證監會引用194條譴責及罰款高達3.48億元。
建議規管涉境外上市內幕交易
此外，文件同時建議修訂條例，使證監會能夠處理在香港作出涉及境外上市證券的內幕交易，以及在其他地方作出涉及香港上市證券的內幕交易，並適用於有關證券的衍生工具；另一修訂建議，則是釐清《證券及期貨條例》第103（3）（k）條的豁免，使擬只出售予專業投資者的投資產品的廣告，在未經證監會認可的情况下，僅可向事先已獲中介人透過其「認識你的客戶（KYC）」及相關程序識別為專業投資者的專業投資者發出。