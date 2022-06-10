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萊蒙馬適路建1638伙 規劃署不反對

【明報專訊】新界北近年先後有多個大型改劃項目，其中萊蒙（3688）位於粉嶺馬適路的項目，去年向城規會提交規劃申請，擬建1638個分層住宅單位，城規會於今日審議，該計劃獲規劃署原則上不反對，料過關機會大。不過，規劃署就建議城規會在修訂大綱圖時加入階梯式發展、建築間距等限制。

上述地盤佔地約158,772方呎，現劃為「鄉村式發展」地帶，發展商申請改劃為「住宅（甲類）7」用途，並計劃以地積比率5.18倍，興建共5幢28至30層高的住宅樓宇，其中住宅樓面約71.21萬方呎，另外設有約25,533方呎面積作為安老院舍等用途，共提供120個牀位。

規劃署認為，該地盤位於上水、粉嶺新市鎮邊境，周邊屬於高密度住宅發展區域，從規劃角度適合用作市區發展的伸延，考慮到建議的地積比率5倍亦能配合周邊環境，故此原則上不反對有關建議。

均輝觀塘兩工廈重建30層商廈

此外，均輝集團持有的觀塘大業街1號禧年大廈及偉業街111號均輝中心，亦申請將該兩幢工廈合併重建成30層高商廈，城規會今日亦會審議，規劃署同樣表示不反對。

該項目佔地9978方呎，申請把地積比率由12倍提高至14.4倍，計劃興建1座30層高的商業大廈，樓面約14.4萬方呎。

規劃署表示，雖然均輝中心曾於2018年全幢改裝成寫字樓，發展局方面認為已活化的工廈並不是「活化工廈2.0」的目標，但考慮到放寬地積比例可增加商廈供應，因此不反對相關申請。

相關字詞﹕均輝集團 馬適路 改劃申請 城規會 萊蒙

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