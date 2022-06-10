經濟

香港地產

譚雅士家族放售薄扶林Jessville 市值20億

【明報專訊】樓市氣氛向好，譚雅士家族持有的薄扶林道128號Jessville項目，包括一座擁有91年歷史的譚雅士大宅Jessville Manor等，亦趁勢於市場招標放售，截標日期為下月22日，市場估值逾20億元，以整個項目總實用面積約4.9萬方呎計，估計實呎逾4萬元。

上述項目包括1931年落成的Jessville Manor，已有91年歷史，屬三級歷史建築，新買家購入後不可拆卸，但該部分現已翻新，內裏改建為4個特色住宅單位，買家可把單位出租。同一地段上的Jessville Tower，為一座14層高住宅，於2019年落成，共有28個分層單位，實用面積為1358及1431方呎，提供3房和4房間隔。

禮賢會沽鴨脷洲舊樓 40年賺5872萬

萊坊大中華區投資部主管胡孝直表示，Jessville Tower部分現時出租率超過一半，已租出單位主要集中低層，月租約7萬至8萬元、實用呎租逾50元水平。胡補充，Jessville Manor原有的花園已完成擴建，加設泳池和兒童遊樂區，Jessville Tower則設健身室、33個私家車位及兩個電單車位。

不過，市場亦有老牌家族入市，宏基資本（2288）拆售灣仔商廈NOVOJEFFE，面積2243方呎的28樓全層，上月以4935萬元售出，呎價約2.2萬元，買家以德能有限公司登記，董事包括已故新世界（0017）名譽主席鄭裕彤侄兒鄭錦標及鄭錦超。

恒隆1500萬售荔灣花園舖

另鴨脷洲大街128號順利大廈1樓商業部分，上月由宏安地產（1243）或相關人士以6100萬元購入，原業主中華基督教禮賢會，1982年以約228萬元購入，持貨約40年帳面勁賺5872萬元或近26倍。恒隆（0101）持有多年荔景荔灣花園低層地下5A號舖，面積6245方呎，上月以1500萬元售出，呎價僅約2402元，買家包括基督教宣道會香港區聯會及宣美兒童園地。

相關字詞﹕荔灣花園 宣美兒童園地 基督教宣道會 中華基督教禮賢會 宏安地產 薄扶林道128號 豪宅放售 譚雅士家族 譚雅士大宅

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