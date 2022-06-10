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經濟
2022年6月10日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
中證監否認研螞蟻上市 阿里美倒跌 路透︰最快下月交申請 彭博︰料將批出金控牌照
安碩中國ETF周二21億流入 創單日新高
B站首季虧損擴至16億 美股早段挫13％
內房老闆劉玉輝遭入稟追討2400萬
友和今掛牌 富途暗盤升逾8%
恒指公司：揀藍籌質素比數目重要
鄭志恒鄭志雯齊任周大福副主席 分析料鋪路交棒 須時觀察接班人表現
周大福去年純利增11%勝預期
上月內地乘用車銷量跌幅大幅收窄
蔚來發第二季指引 交付量按季勢跌
中國上月出口按年升17％
IDC料個人電腦出貨量 今年跌8.2%
中原推物業估價平台 覆蓋單幢樓唐樓
歐料7月起「持續加息」 首次加0.25厘 結束大規模買債
麥當勞擬售韓國業務 傳美資基金凱雷表興趣
馬斯克購Twitter金主與俄富商有關
張兆聰：穩增長或加碼 低吸基建股
盧駿匡：重磅科技股突飈升 恒指挾淡倉味濃
方保僑：網上購票的樽頸
植耀輝：下半年變數多 投資宜保守
技術取勝：閱文中線有望上試40元
劉思明：追落後有餘溫 中集安瑞科可取
周顯：身兼多家公司董事已不流行
譚新強：疫後北美之旅（一）
湯文亮：沒有日出的日落
澳洲續加息 料樓價至明年底跌一成
鴨寮街單幢盤喜‧揚 均呎破2萬 小型發展商加入新盤戰 183呎特色戶折實392萬入場
紅磡必嘉坊．曦匯最快今日開價
譚雅士家族放售薄扶林Jessville 市值20億
梁昌家族近1.5億沽愛都大廈 實呎5.1萬雙破頂
萊蒙馬適路建1638伙 規劃署不反對
技術取勝：閱文中線有望上試40元
【明報專訊】中遠海能短線宜守4.7元（圖）
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