馬斯克購Twitter金主與俄富商有關

彭博報道，以迪拜為基地的Vy Capital網頁內容異常簡單，只得一頁，而且沒有聯絡地址及方法。該基金向馬斯克提供7億美元收購Twitter的融資，令它成為僅次於富商Larry Ellison及沈南鵬旗下的紅杉資本之後的第三大金主。資料顯示，Tamas曾在高盛任職，負責科技領域交易，2008年他離開高盛，加入猶太裔俄羅斯富豪Milner創辦的投資公司DST Gloabal，DST是多家科網巨企的早期投資者，包括Airbnb（美：ABNB）、Meta（美：FB）前身的facebook及Twitter等。Tamas與高盛前同事Mateusz Szeszkowski在2013年創辦Vy。

2020年SPAC（特殊目的收購公司）Vy Global Growth 上市，介紹出任發起人的Vy Capital時，指該基金管理資產超過20億美元。彭博引述業內人士指，該基金現在的規模已倍增至50億美元。據該公司在LinkedIn資料，Vy Capital全球只有25名僱員，該公司與馬斯克已不是首次合作，在馬斯克旗下的太空火箭公司SpaceX及仿人腦製造商Neuralink都有投資。

（綜合報道）

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