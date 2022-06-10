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麥當勞擬售韓國業務 傳美資基金凱雷表興趣

【明報專訊】據韓媒引述消息稱，麥當勞（美：MCD）擬出售韓國業務，已委聘未來資產（Mirae Asset Securities）任財務顧問；另有媒體稱此前已曾伙拍中信股份（0267）收購麥當勞中港業務的美資基金凱雷，有興趣收購。

韓媒：已委未來資產任財顧

據《韓國經濟日報》（Korea Economic Daily）報道，麥當勞目前以直接持有方式經營韓國業務，但集團擬將業務出售，改以授權形式營運，並已委聘未來資產為財務顧問。報道指韓國麥當勞去年收入約8680億韓圜（約54.24億港元），按年增長約9.7%；但同期錄277億韓圜（約1.73億港元）營運虧損，並已連蝕3年，合共約1200億韓圜（約7.5億港元）。

韓國快餐行業近年頻頻出現投資者放售業務情况，包括對冲基金Affinity Equity Partners 於去年委任高盛作財務顧問，研究出售韓國Burger King業務，以及今年初韓國KG Group亦傳出計劃出售當地KFC業務，並由Samjong KPMG出任財務顧問。

《韓國經濟日報》引述韓國業界消息指，多家機構計劃出售韓國快餐業務，主要由於當地快餐市場近年競爭激烈，當中Burger King與Mom's Touch兩大品牌急速擴張下，全國漢堡包店增至3500間，有分析指出，至2025年更將增至4000間；但同一時間，快餐品牌經營成本急增，令麥當勞在當地經營亦已連續3年錄得營運虧損，因此期望改以授權形式經營，令成本效益更高。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕韓國經濟日報 凱雷 韓國 麥當勞

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