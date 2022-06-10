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歐料7月起「持續加息」 首次加0.25厘 結束大規模買債

【明報專訊】歐洲央行昨晚議息，該行發表聲明指，將在三周後，即自7月1日起，停止大規模買債，同時將會加息0.25厘，為過去11年來首次。買債計劃經歷7年後，終於結束。歐央行更表示，基於目前的評估，在9月之後，管理委員會預計逐步且持續的加息路徑合適。若通脹惡化，該行料加息步伐會更大，被市場解讀成替9月加息半厘先行放風。歐央行行長拉加德形容，議息會議內一致同意加息，並不排除將來有需要時引入新的貨幣工具，同時擬引入綠色長期再融資計劃（Green LTRO）。

歐央行加息及結束買債消息一出，歐元兌各主要貨幣應聲上升，每歐元兌美元高見1.0768，升0.4%，隨後回軟，在昨晚香港時間近11時，倒跌0.58%，低見1.065；交叉盤方面，歐元兌日圓亦曾高見142.9，升0.14%，亦在昨晚近11時倒插0.56%，低見143.05。

歐元先升後跌 歐股全線回軟

歐洲股市亦全線回軟，同時，英國富時100、法國CAC及德國DAX指數分別跌1.45%、1.29%及1.54%。歐元區政府公債亦明顯受壓，當中意大利10年期國債孳息抽高0.25厘，高見3.61厘。德國10年期公債孳息亦抽高0.08厘，見1.431厘。國際金價亦頓時回軟，在接近香港時間晚上11時，跌0.63%至1844.8美元。

在今次歐央行議息時，該行亦着手調高對通脹的預期，當中預期今年全年的通脹率達6.8%，較今年3月份預計的5.1%為高。通脹率到明年及後年預期會回落至3.5%及2.1%，但是後年的通脹率預期，亦比3月份估計時的1.9%，高出0.2個百分點。無論如何，這均比歐央行所定的2%通脹中期目標為高。至於其對今年全年的經濟增長評估，則會由原先預期增長3.7%，調降至2.8%，明、後年的增幅都分別為2.1%。

今年通脹預測 大幅調高至6.8%

拉加德指通脹帶來的風險仍然處於上行中。她又直言：「7月份首次加息，不會立即對遏抑通脹產生效用，而是要在未來幾個月採取一系列行動。」歐洲央行聲明並無明確表示在7月之後的每次加息幅度，但是其聲明則重申，中期目標是將通脹率控制在2%水平。

在歐洲加息引起市場關注同時，在大西洋彼岸美國勞工部昨晚宣布，截至6月4日的一周，首次申領失業救濟人數增加2.7萬，至22.9萬，這比此前市場預估增加20.6萬人多。同時，緊隨歐央行宣布擬在7月份加息，美國10年期國債孳息繼續高企不下，保持在3.03厘水平。

美首領失業金人數超預期

投資者將焦點轉移到今晚美國公布的消費者價格指數（CPI）。現時彭博綜合分析員的意見，料5月份的CPI會維持在8.3%不變，並且預期核心通脹只有5.9%，較4月份時的6.2%為低。

美股三大指數全線向下，道指、標指及納指在昨晚香港時間近11時，分別跌0.48%、0.49%及0.46%。在一眾行業股份中，只有必需消費品股仍有升幅，但只升0.5%。重磅科網股蘋果公司（美：AAPL）及亞馬遜（美：AMZN）均跌約1%。

（綜合報道）

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相關字詞﹕亞馬遜 蘋果公司 拉加德 歐洲央行

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