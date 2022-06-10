經濟

蔚來發第二季指引 交付量按季勢跌

【明報專訊】早前上海等地封城嚴重影響車企的供應鏈，電動車股蔚來（9866）昨晚給出第二季指引，預計第二季車輛交付量為2.3萬至2.5萬輛，按年雖增約5%至14.2%，但相比起今年首季的交付量達近2.58萬輛，勢將按季下跌。至於次季收入指引為93.4億至100.88億元（人民幣，下同），按年雖增約10.6%至19.4%，但與首季收入99.106億元相比仍存在下跌可能。

擬提高產能 加快車輛交付

蔚來汽車首席財務官奉瑋指出，為快速從新冠疫情影響中恢復並滿足不斷增長的市場需求，將與供應鏈合作伙伴緊密合作，提高產能，並自6月初加快車輛交付。

蔚來同時公布，首季淨虧損18.25億元，按年跌62.6%，按季則跌16.3%。首季車輛交付量達近2.58萬輛，按年增長28.5%、按季則增長2.9%；首季經營虧損為21.887億元，按年增6.4倍，按季跌10.5%。首季收入99.106億元，按年增24.2%，按季增0.1%；首季毛利率為14.6%，按年跌4.9個百分點，按季則跌2.6個百分點。

電池成本增 車輛毛利率跌

集團表示，毛利率按年下跌是由於車輛毛利率下降及電力及服務網絡投資擴大，導致其他銷售毛利率下降。車輛毛利率方面，2022年首季為18.1%，按年跌3.1個百分點，按季亦跌2.8個百分點，分別由於產品組合比例變動導致平均售價下降及電池成本增。

相關字詞﹕電動車 李斌 蔚來

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