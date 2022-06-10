經濟

上月內地乘用車銷量跌幅大幅收窄

【明報專訊】乘聯會公布5月內地乘用車數據，銷量按年跌16.9%至135.4萬輛，但較4月的35.5%跌幅大幅改善，且按月回升三成。累計首5月銷量則跌12.8％。月內，新能源汽車銷售繼續保持升勢，銷量達36萬輛，按年升91.2％，首5月新能源汽車銷售升1.1倍至171.2萬輛，5月新能源車內地零售滲透率26.6%，按年大升15百分點。乘聯會表示，月內銷售按月達較大改善，業內穩產保供舉措逐步顯現效果。展望本月，預計產量及銷量將實現一成以上增長。

乘聯會料本月產量銷量齊升一成

乘聯會表示，供應將大幅好轉，上海6月真正解封，結合內地對物流運輸堵點的專項紓危解困措施，全國汽車生產力有望得到充分釋放。在汽車銷售方面，各項促進消費政策將提振消費心態，減免購置稅政策將從6月初開始實施，同時疊加各地促消費，預計在早前3至5月的延遲消費需求，在本月有一定程度的釋放，利零售增量。

乘聯會稱，疫後部分服務行業低迷，居民收入下跌，車市消費購買力受損，傳統燃油車成為民生車型，有助改善生活，加上近期鼓勵燃油車消費的相關政策舉措有利於經濟快速恢復活力。

乘聯會又認為，600億元人民幣車購稅優惠對經銷商屬重大利好，換購群體帶動經銷商的高端車型銷量，有助進一步改善其銷售毛利率。惟新能源車銷量受購稅優惠的利好效益較少，但不擔心對新能源車市場帶來明顯銷量衝擊。

相關字詞﹕新能源汽車 汽車銷售 乘聯會

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