上月內地乘用車銷量跌幅大幅收窄

乘聯會料本月產量銷量齊升一成

乘聯會表示，供應將大幅好轉，上海6月真正解封，結合內地對物流運輸堵點的專項紓危解困措施，全國汽車生產力有望得到充分釋放。在汽車銷售方面，各項促進消費政策將提振消費心態，減免購置稅政策將從6月初開始實施，同時疊加各地促消費，預計在早前3至5月的延遲消費需求，在本月有一定程度的釋放，利零售增量。

乘聯會稱，疫後部分服務行業低迷，居民收入下跌，車市消費購買力受損，傳統燃油車成為民生車型，有助改善生活，加上近期鼓勵燃油車消費的相關政策舉措有利於經濟快速恢復活力。

乘聯會又認為，600億元人民幣車購稅優惠對經銷商屬重大利好，換購群體帶動經銷商的高端車型銷量，有助進一步改善其銷售毛利率。惟新能源車銷量受購稅優惠的利好效益較少，但不擔心對新能源車市場帶來明顯銷量衝擊。