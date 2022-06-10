經濟

周大福去年純利增11%勝預期

【明報專訊】本港珠寶零售龍頭周大福（1929）昨日收市後宣布，截至今年3月底止財政年度錄得67.12億元純利，按年增長11.4%，勝市場預期。內地再度爆發疫情，集團同日公布今年4月及5月營運數據，整體零售值下跌13%，其中內地零售值跌12.8%，意味有可能終止首次爆疫後的連續八季增長。

港澳同店銷售止跌回升

周大福昨日股價跌2.7%。集團表示，擬派發去年度末期股息每股0.28元。集團去年度收入按年增長逾四成至989.38億元，其中港澳及其他市場營業額錄得120.06億元，按年升14.7%，年內同店銷售按年升24.7%，比前一個財政年度下跌41.3%，經營情况大為改善；至於內地營業額則按年升45.6%至869.32億元，同店銷售增長11.1%，則較前一年度收窄近21個百分點。

周大福表示，受本港第五波疫情影響，預料香港短期內市場表現仍然持續疲弱；而澳門疫情相對緩和，當地業務已基本恢復至疫情前水平；內地方面，集團認為經濟狀况短期內或會受到影響，但對內地市場的中長期發展甚為樂觀。

此外，集團昨日公布本財年首兩月營運數據，整體零售值下跌13%，其中港澳及其他市場錄14.2%跌幅，而內地則跌12.8%。翻查資料，周大福內地業務在經歷新冠肺炎首次爆發後急速增長，零售值連續八季錄得增長，但近期增長已見放緩，上季同店銷售更已開始倒退，加上疫情重燃拖累，倘本月情况未改，首季度零售值或將出現倒退。

相關字詞﹕黃金首飾 珠寶 全年業績 周大福珠寶

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