經濟

恒指公司：揀藍籌質素比數目重要

【明報專訊】恒指公司去年決定改革恒生指數時，定下今年中把藍籌股數目加至80隻的目標，但經過數次季檢，目前藍籌股數目為69隻，未達到原定目標。恒指公司昨日發表網誌，重申增至80隻並非一個「硬指標」，強調甄選優質股納入恒指更為重要，挑選新藍籌股的門檻不可單純為了達到80隻的目標而降低。

重申80隻非「硬指標」

有別於市場普遍期望，恒指公司在改革後納入的新藍籌，並非一面倒以大型中資科技公司為主，例如最近一次納入宏橋（1378）及中升（0881），去年底納入華潤啤酒（0168）及新奧能源（2688）等。

網誌指出，自落實改革後經歷5次季檢，平均每次增加約3隻成分股，恒指公司從7個行業組別謹慎甄選成分股，令恒指得以更均衡地覆蓋香港股市，提升其代表性，與實施改革前（2021年2月）的情况相比，恒指在多個行業的市值覆蓋率都提升，例如消費行業提升18.9個百分點、地產建築業提升17.6個百分點、公用事業提升7個百分點、醫療保健提升6.7個百分點等，7個行業中有6個達到了50%的目標。

外界一直認為，市值是納入恒指的最重要條件，恒指公司則表示，市值為必要考慮條件，但非獲納入恒指的充分條件，該公司還會考慮其財務基本面。網誌指出，目前恒指僅有約6%的成分股錄得虧損，遠低於恒生綜合指數的19%。

相關字詞﹕恒生指數 藍籌股 恒指公司

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