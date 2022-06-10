恒指公司：揀藍籌質素比數目重要

重申80隻非「硬指標」

有別於市場普遍期望，恒指公司在改革後納入的新藍籌，並非一面倒以大型中資科技公司為主，例如最近一次納入宏橋（1378）及中升（0881），去年底納入華潤啤酒（0168）及新奧能源（2688）等。

網誌指出，自落實改革後經歷5次季檢，平均每次增加約3隻成分股，恒指公司從7個行業組別謹慎甄選成分股，令恒指得以更均衡地覆蓋香港股市，提升其代表性，與實施改革前（2021年2月）的情况相比，恒指在多個行業的市值覆蓋率都提升，例如消費行業提升18.9個百分點、地產建築業提升17.6個百分點、公用事業提升7個百分點、醫療保健提升6.7個百分點等，7個行業中有6個達到了50%的目標。

外界一直認為，市值是納入恒指的最重要條件，恒指公司則表示，市值為必要考慮條件，但非獲納入恒指的充分條件，該公司還會考慮其財務基本面。網誌指出，目前恒指僅有約6%的成分股錄得虧損，遠低於恒生綜合指數的19%。