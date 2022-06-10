經濟

內房老闆劉玉輝遭入稟追討2400萬

【明報專訊】內地物管股領悅服務（2165）主席劉玉輝遭一名投資者入稟，追討合共近2400萬元。據入稟狀指，劉玉輝旗下公司去年私下與投資者簽訂協議，招攬一名投資者斥資500萬美元（約3900萬元）認購股份，並承諾禁售期後將安排第三方回購全部股份，保證可獲13%年化收益率。惟禁售期屆滿後，劉玉輝僅向該投資者回購近半股份，涉違反協議，因此該投資者入稟要求劉玉輝以原價回購餘下股份，並支付13%回報及20%違約金，合共近2400萬元。

被指拒回購

違反投資者協議

入稟狀指，原告為香港居民Zhang Liyin（張麗音），被告為劉玉輝私人持有的離岸註冊公司Yue Lai Investment。張麗音指雙方在去年6月28日達成協議，張麗音將按招股價斥資500萬美元認購領悅發行的新股，涉及約926萬股，並須承諾在上市半年內禁止轉售該批股份。

劉玉輝一方則保證她在禁售屆滿後，至少可獲13%年化收益率的回報，以及轉售所有股份予劉玉輝指定的獨立第三方，倘未能履行承諾，則須額外支付20%違約金。張麗音指劉曾未經第三方回購近半股份，惟其後禁售屆滿，即使她多次透過微信及信件要求回購餘下股份，劉亦未遵循其義務回購。

因此，張入稟要求劉以原價約2000萬元購回餘下股份，並支付13%回報及20%違約金，合共約2388.92萬元。據港交所（0388）指引，一名股東授予另一名股東的權利或股東之間的協議屬於私人安排，一般不受指引約束。

領悅服務去年7月掛牌，上市價為每股4.19元，共發售7000萬股，其中10%公開發售獲超額認購4倍，90%國際配售則僅獲足額認購，集資所得主要用作戰略收購及投資、提升信息系統及設備等，獨家保薦人為建銀國際。

相關字詞﹕溢價回購 入稟索償 領悅服務

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