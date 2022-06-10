B站首季虧損擴至16億 美股早段挫13％

嗶哩嗶哩股價昨日收市跌1.4%；其美股昨晚急挫，至今早零時折合每股203港元，較港股收市跌13％。

首季移動遊戲營業額按年增長15.98%，增值服務營業額增長37.13%，廣告收入增長45.63%，電商及其他收入增長16.22%。營業成本按年增加43%至42.47億元，收入分成成本增加53%至21.46億元，毛利潤減少13.94%至8.07億元。公司預計第二季淨營業額將為48.5億至49.5億元，即按季下跌2%至4%。

預告次季營業額跌2至4%

截至3月底，月均活躍用戶和移動端月活用戶，按年分別增加31%和33%；日均活躍用戶按年增加32%，平均每月付費用戶按年增加33%。首季單個用戶日均使用時長增加至95分鐘創新高，期內付費率達到9.3%，亦創新高。集團3月宣布在未來24個月內，回購最多5億美元的美國存託股，業績報告透露，截至3月底，已根據該計劃回購約140萬股美國存託股，總成本3000萬美元。