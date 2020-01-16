經濟

安碩中國ETF周二21億流入 創單日新高

【明報專訊】近期多家外資重新看好中資股，資金流亦能配合，據彭博數據顯示，本周二iShares安碩MSCI中國ETF（美︰MCHI）錄得淨流入2.7億美元（約21億港元），是該ETF於2011年成立以來單日最大資金流入。而本周首3日已累計淨流入4.12億美元（約32億港元），亦邁向歷來最多的一周紀錄。因為憧憬中國政府放寬對科企的監管，該ETF所跟蹤的MSCI中國指數本周以來上漲近7%。

本周初，有關滴滴的報道促使大行發布一連串樂觀預測，其後中央發放年內第二批新遊戲版號，被視為放鬆整頓科技行業的又一信號。此舉幫助推動在美上市中概股上漲，納斯達克金龍中國指數近一個月以來累計漲逾40%；不過今年以來仍跌逾10%。

瑞信看好網易京東美團

瑞信昨日亦發表報告表示，多項因素令中資科網股可望在下半年反彈，包括內地疫後重啟、中央推出刺激經濟施、監管機構釋放正面信號及第二季盈利指引未如預期般差。報告又稱，市場目前較看好網易（9999）、京東（9618）及美團（3690），該行相信快手（1024）、拼多多（美︰PDD）及阿里巴巴（9988）亦會有好表現。

科技股昨日回吐，科指跌1.4%至4749點，拖累恒指收市報21,869點，跌145點或0.66%；國指亦跌0.95%，報7606點。全日主板成交1637億元。

滬再傳封城 潤啤海底撈挫半成

北京朝陽區暫停地下體育經營場所營業，網傳上海又將再封城等，都影響市場情緒，以致原本受惠經濟重啟的內需股，昨日又再下跌，華潤啤酒（0168）及海底撈（6862）均跌逾5%，安踏（2020）及李寧（2331）跌逾4%。

相關字詞﹕中資科技股 外資淨買入 MSCI中國指數

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