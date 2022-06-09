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美聯料下半年一手成交重上逾1萬宗

【明報專訊】2022年上半年快將過去，美聯物業表示，隨着新冠疫情持續緩和，下半年一手新盤成交量，有望重上逾1萬宗水平，而二手亦可緊隨上升，預料樓價全年維持5%升幅。另外，美聯預計下半年增聘1000名前線代理及增設30間分行。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，上半年本地樓市呈「U形走勢」，第一季樓價下跌約3.3%，第二季暫時累升約1.84%，令今年樓價跌幅收窄至1.56%。他續稱，儘管美國已重啟加息周期，惟本港低息環境持續，加上短期住宅新供應難大增，對樓價有支持作用。

維持預測全年樓價升5％

回顧上半年樓市，新盤交投受第五波疫情影響，首兩季預計錄約5500宗成交；布少明續稱，發展商第二季加快推盤，然而疫情持續下，亦未見減價促銷，反映發展商傾向惜售手上貨源。

至於二手成交，上半年二手住宅成交量料錄約2.2萬宗，為兩年半新低；但值得留意，「波叔Plan」刺激換樓鏈，今年首5個月1000萬至2000萬元的二手住宅註冊量佔約15.5%，比起去年全年約13%增加2.5個百分點，屬有紀錄以來新高。

另外，適逢美聯集團（1200） 上市27周年，以及美聯品牌邁向50周年，集團宣布推出限量版「美聯成立邁向50周年紀念」NFT（非同質化代幣），贈予業績表現亮麗的前線營業員及主管，以作嘉許。

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