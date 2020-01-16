必嘉坊．曦匯料今上樓書 日內開價 Silicon Hill兩房花園特色戶呎售2.29萬 創項目新高

明報記者 陳寶恩

預計日內開價的必嘉坊．曦匯，料發展商最快本周末向公眾開放設於尖沙嘴美麗華廣場一期商場的示範單位，相信6月中旬開展首輪銷售。整個必嘉坊項目分3階段發展，提供約2800伙，首階段名為BAKER CIRCLE ONE （涉3幢住宅約1000伙）；第1期命名必嘉坊．曦匯（BAKER CIRCLE．DOVER），設有324伙，單位實用約200至570方呎，開放式戶約84伙（佔26%）；1房戶約194伙（近60%）；2房戶約42伙（近13%）；另4伙為特色戶。

林達民表示，必嘉坊住戶將共享佔地逾3萬方呎、命名為CLUB BAKER的大型園林會所，提供約40項設施；主要休閒玩樂設施方面，必嘉坊．曦匯基座設有瑜伽空間、日光曬台、三項鐵人訓練館、燒烤樂園及露天園林泳池等。

必嘉坊園林會所設40項設施

新盤交投熾熱，新地（0016）大埔白石角Silicon Hill第1期，本周六（11日）次輪開售198伙前，再透過招標售出5伙、套現逾6387萬元；當中翠景閣第6座1樓B6室，實用395方呎連261方呎花園、2房間隔，成交價906.25萬元、實呎22,943元，相關呎價創項目新高；另翠景閣第1座11樓B1室，實用770方呎3房連儲物室設計，成交價1524.69萬元、實呎19,801元，成交價創標準戶新高。

華懋薄扶林碧麗軒再錄一宗成交；項目低座2樓及3樓單位19，實用1752方呎另連平台及天台、3房套房連儲物室間隔，連1個車位，招標成交價6600萬元、實呎37,671元。碧麗軒上月開售至今累錄4宗成交、吸金逾2.893億元。

碧麗軒特色戶6600萬沽 呎價3.76萬

信置（0083）部署短期推售將軍澳日出康城第11期凱柏峰I前，同系已屆現樓、位於西貢對面海的133 PORTOFINO，新錄3座1樓A室成交，實用1173方呎另連平台，4房雙套間隔，成交價2350萬元，實呎20,034元。

柏傲莊III取消交易增加至203宗

除多個焦點全新盤擬短期登場外，今日至周六3日將有7個新盤開展新一輪銷售，合共推售405伙，當中推售伙數最多是新地Silicon Hill，周六次輪開售198伙（8伙招標）；另會德豐啟德MONACO MARINE，明日開售120伙，當中21伙為首度推出的低座單位。

另新世界（0017）大圍站柏傲莊III，新增2宗取消交易，令去年8月至今累積錄約203宗同類個案。