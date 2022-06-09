道富傳溢價30%收購瑞信

盈警後股價急跌再倒升

盈警一度拖累瑞信股價昨曾挫近8%，跌至接近20多年來的低位。其後交易員引述蘇黎世財經網站《Inside Paradeplatz》的報道稱，總部位於美國的道富銀行（State Street）（美：STT） 正計劃收購陷入困境的瑞信，刺激瑞信股價午夜前拗腰反彈4%至7.1瑞郎（約57.2港元）。道富股價早段跌逾3%。

《Inside Paradeplatz》援引匿名消息人士稱，道富準備以每股9瑞郎的價格進行收購，較瑞信的周二收市價有30%以上的溢價，令瑞信估值達到230億瑞郎（約1852億港元）。不過部分市場人士質疑道富對瑞信感興趣的理由，認為道富與瑞信的協同效應不明確，加上瑞信的資本成本、裁員及訴訟構成風險。

在收購消息傳出前，彭博社引述知情人士稱，為應對潛在的虧損，瑞信正考慮新一輪裁員，削減多個地區的投行和財富管理等部門的人數，以削減成本。消息稱，瑞信可能在6月28日的投資者日公布裁員，最終裁員規模待定。瑞信此前曾表示，計劃透過精簡架構措施，在2024年前削減多達15億美元的成本。

（綜合報道）

[國際金融]