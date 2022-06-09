華置斥42億重建倫敦旗艦商業項目

紀念集團成立100周年

華置於2011年1月進軍英國，以總代價約2.80億英鎊（當時約34.47億港元）購入120 Fleet Street，項目主要由兩幢建築物組成，包括名為River Court的商業建築，以及二星級歷史建築物每日快報大樓（Daily Express Building）。

華置表示，新大樓由國際知名的建築事務所Bjarke Ingels Group（BIG）設計，着重可持續發展和辦公室使用者的身心健康，而重建後的另一個特點，是在地下樓層建設開放式步行街，以分隔本來相連的River Court和每日快報大樓，為沿街的商舖創造新的商機，並振興整個弗利特街（Fleet Street）街區。

同時，華置亦表示，River Court將會重建為21層高的商業建築，當中包括約50,520平方米的辦公空間和約1820平方米的零售空間，並指物業將會改名為Evergo Tower（愛美高大廈），藉此紀念集團過去與愛美高集團（Evergo Holdings Company）合併的歷史。