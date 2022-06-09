經濟

華置斥42億重建倫敦旗艦商業項目

【明報專訊】華人置業（0127）宣布，作為紀念集團成立100周年的重點工作之一，擬斥資約4.29億英鎊（約41.96億港元）重建及活化旗下英國倫敦核心商業區的旗艦項目120 Fleet Street，其中拆卸工程預計於今年第三季施工，預期新大樓將於2026年上半年落成，寄望翻新完成後，可吸納跨國金融企業或相關機構。

紀念集團成立100周年

華置於2011年1月進軍英國，以總代價約2.80億英鎊（當時約34.47億港元）購入120 Fleet Street，項目主要由兩幢建築物組成，包括名為River Court的商業建築，以及二星級歷史建築物每日快報大樓（Daily Express Building）。

華置表示，新大樓由國際知名的建築事務所Bjarke Ingels Group（BIG）設計，着重可持續發展和辦公室使用者的身心健康，而重建後的另一個特點，是在地下樓層建設開放式步行街，以分隔本來相連的River Court和每日快報大樓，為沿街的商舖創造新的商機，並振興整個弗利特街（Fleet Street）街區。

同時，華置亦表示，River Court將會重建為21層高的商業建築，當中包括約50,520平方米的辦公空間和約1820平方米的零售空間，並指物業將會改名為Evergo Tower（愛美高大廈），藉此紀念集團過去與愛美高集團（Evergo Holdings Company）合併的歷史。

相關字詞﹕重建 英國 華置

上 / 下一篇新聞

阿里急漲一成 領恒指升穿二萬二 憧憬監管鬆綁 科指低位反彈近四成
阿里急漲一成 領恒指升穿二萬二 憧憬監管鬆綁 科指低位反彈近四成
比亞迪向Tesla供電池 股價重上300元
比亞迪向Tesla供電池 股價重上300元
5月MPF轉賺 中美股基金逆轉
5月MPF轉賺 中美股基金逆轉
黃浩等正式入主台蘋
黃浩等正式入主台蘋
政府指八達通消費券監管沒限3000元
政府指八達通消費券監管沒限3000元
佐丹奴突停牌 料涉私有化
佐丹奴突停牌 料涉私有化
台積電料今年營收升三成 未擬歐設廠
台積電料今年營收升三成 未擬歐設廠
羅兵咸預測削半 今年IPO僅2000億 上半年集資額料171億 按年大跌92%
羅兵咸預測削半 今年IPO僅2000億 上半年集資額料171億 按年大跌92%
虛銀1.6厘定存搶短錢 壹賬通存4個月僅百元入場
虛銀1.6厘定存搶短錢 壹賬通存4個月僅百元入場
李克強：部署穩外貿穩外資措施
李克強：部署穩外貿穩外資措施
馬紹祥任新世界發展執董
馬紹祥任新世界發展執董
世銀警告全球歷數年滯脹 大削經濟預測 指多國衰退無可避免
世銀警告全球歷數年滯脹 大削經濟預測 指多國衰退無可避免
道富傳溢價30%收購瑞信
道富傳溢價30%收購瑞信
購Twitter存變數 馬斯克停融資
購Twitter存變數 馬斯克停融資
張兆聰：倘轉勢向上 阿里有望展升浪
張兆聰：倘轉勢向上 阿里有望展升浪
技術取勝：中手游整固後或上試2.5元
技術取勝：中手游整固後或上試2.5元
PayMe姜濤攻勢搶消費券「轉場客」
PayMe姜濤攻勢搶消費券「轉場客」
欠租？ 耀才：誤會，已圓滿解決
欠租？ 耀才：誤會，已圓滿解決
劉思明：大市升速加快防反高潮 物管股博落後
劉思明：大市升速加快防反高潮 物管股博落後
周顯：現今富三代 未必咁風光
周顯：現今富三代 未必咁風光
湯文亮：裁員也要逢三退一
湯文亮：裁員也要逢三退一
必嘉坊．曦匯料今上樓書 日內開價 Silicon Hill兩房花園特色戶呎售2.29萬 創項目新高
必嘉坊．曦匯料今上樓書 日內開價 Silicon Hill兩房花園特色戶呎售2.29萬 創項目新高
美聯料下半年一手成交重上逾1萬宗
美聯料下半年一手成交重上逾1萬宗
會德豐黃光耀1年購兩舖 共涉資3620萬
會德豐黃光耀1年購兩舖 共涉資3620萬
慈愛苑未補價兩房485萬沽 業主3年料蝕一成
慈愛苑未補價兩房485萬沽 業主3年料蝕一成
嘉道理道洋房劈價近六成後 1.4億易手
嘉道理道洋房劈價近六成後 1.4億易手
上月居屋註冊552宗 創9個月新高
上月居屋註冊552宗 創9個月新高
中焱信CEO康勝：內房不良資產增 可變「淘金」機會
中焱信CEO康勝：內房不良資產增 可變「淘金」機會
資本四大渠道 參與內房不良資產市場
資本四大渠道 參與內房不良資產市場