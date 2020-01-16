羅兵咸預測削半 今年IPO僅2000億 上半年集資額料171億 按年大跌92%

明報記者 周綺琪

羅兵咸永道指，香港今年上半年將錄得22隻新股上市，按年減少53%。當中以零售、消費品及服務類為主，佔比達41%；其次則為金融服務企業，佔比錄23%。至於集資額則預計按年大跌92%，至171億元。

該行預期，下半年將有3至4間上市企業集資額超過100億元；6至8間則集資介乎50億至100億元；當中已包括部分從美國回歸的中概股。本港全年新股集資額約1800億至2000億元，較今年初估算3500億至4000億元，下調48.6%至50%；上市公司數目預計達80間，其中有5至10間料透過SPAC（特殊目的收購公司）方式上市。

全年料5至10家SPAC上市

儘管下半年不明朗因素仍然存在，羅兵咸永道香港企業客戶主管合伙人黃煒邦表示，目前已有180間公司遞表申請上市，較今年初150間，增加約30間，可見企業仍有赴港上市需求，加上各地利好市場氣氛政策陸續推出，相信IPO市場可以逐步重拾動力，並對本地今年集資市場維持審慎樂觀態度。不過，現時仍難以估計下半年各地政府、央行對刺激經濟所實施的舉措，故無法預測香港今年能否重佔全球新股集資三甲位置。

稱難料能否再躋全球三甲

他續稱，由於近期市况低迷，香港及海外新股市場集資額急挫，除了影響投資者信心，同時拖累企業新定價，不少中概股回流僅作第二上市，並非即時進行新一輪集資，因此對整體集資額亦有所影響。

提及新加坡交易所近期積極尋求中概股到當地上市，黃煒邦稱，各地交易所均擁有自己的定位及角色，屬良性競爭狀態。他強調，香港可為中國企業提供融資平台，協助其接觸國際投資者；加上港交所（0388）據報將於紐約增設代表處，有助當局緊貼市場最新動向，以更新更多上市條例，相信本港集資市場會持續向好。