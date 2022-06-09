台積電料今年營收升三成 未擬歐設廠

台積電早前公布4月營收按年增長55%，今年首4個月累計按年增長四成，均創歷史新高。劉德音表示，集團正進入高結構增長年，預計今年營收增長約30%。今年初集團原預計全年營收升幅為20%。

集團同時維持第二季銷售額將達176億至182億美元的預測，毛利率將由第一季的55.6%，擴大為56%至58%，營業淨利率為45%至47%。

台積電近年積極到海外擴產，繼在美國和日本設廠，有傳可能計劃在德國、捷克、意大利及新加坡等地開設廠房。劉德音說，集團持續評估各個地點，海外建廠以客戶需求為主要考慮，在美國、日本建廠，歐洲客戶就相對少；他又提及美國建廠進度，說一切按計劃進行，成本較預期高，惟台積電能應付。根據集團預計，明年資本開支將超過400億美元（約3120億港元）。

劉德音指出，雖然美國當地供應鏈不及台灣完整，但相信台積電、英特爾、三星陸續建廠後，供應鏈將會更有競爭力。