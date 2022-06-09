經濟

政府指八達通消費券監管沒限3000元

【明報專訊】政府早前再派發消費券5000元，八達通因為有儲值限額，以八達通登記的市民只能一次過領取不多於3000元金額的消費券。外界一直猜測八達通設有3000元上限，是礙於監管要求。但財經事務及庫務局長許正宇昨日卻表示，當局已經告知所有相關儲值支付工具持牌人，消費券計劃下所發放的資金毋須計入3000元的一般儲值限額。

許正宇書面答覆立法會查詢時稱，金管局已告知所有相關儲值支付工具持牌人，消費券計劃下所發放的資金毋須計入3000元的一般儲值限額。他強調，八達通卡有限公司沒把八達通卡的儲值限額上調至3000元以上，並非受法例或監管要求所限。他稱已向八達通卡公司反映相關意見，讓儲值支付工具持牌人可因應商業、技術和其他營運方面的考慮並在符合法例的要求下持續改善服務。

八達通稱提升限額 須更新系統做測試

八達通昨晚回應本報查詢時表示，就提升儲值限額而言，公司現正審視相關的法規要求，同時從市民的期望、實際操作及安全等多方面考慮。另外，八達通又表示，由於八達通已連結15萬個零售和交通支付點，為確保提升儲值限額過程暢順且不影響市民日常出行，亦須投放時間作系統更新和測試。

根據現行法例，八達通卡作為實體形式儲值支付工具，最高儲值額須不超過3000元，以減低金融服務（包括儲值支付工具）的洗黑錢及恐怖分子資金籌集風險。八達通公司早前亦稱，需要平衡法例要求及實際運作情况等，因而未有上調限額。

相關字詞﹕消費券 許正宇 八達通

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