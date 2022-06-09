台蘋稱收購價遠超3億新台幣

台灣經濟部回覆當地傳媒查詢時表示，雖然《蘋果新聞網》是港資在台分公司，但因為涉及外資併購媒體經營權，會涉及國安問題，因此會在負責人變更登記時，檢視買方是否涉及內地資本的問題。

本報曾嘗試聯絡黃浩進一步查詢，但昨截稿前未有回覆。不過根據消息，黃、潘兩人在收購台蘋財團中，各佔70%及30%股權。黃浩在1月份接受本報查詢時確認洽購台蘋，不過沒有透露細節。據悉，其後交易進度一度受疫情影響，目前正待完成最後交收手續。另基於潘杰賢在台灣經驗，台蘋日後料會邁向數碼傳播方向發展。

消息進一步透露，台蘋去年已支付數億元新台幣賠償予多名逾十年年資員工，因此現遣散費只需數千萬元新台幣， 並由原有台蘋方面出資支付 。

根據《蘋果新聞網》聲明，該網與台灣《蘋果日報》完成交接後，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼的形式服務讀者。台灣《蘋果》創報人及台灣分公司法人代表的葉一堅表示，因為台灣大量解僱法要在60天前宣告，所以召開一級主管會議，並稱大部分員工都可以轉移到新東家獲留用，他本人則會出任新公司榮譽主席。至於新東家的主席及執行主席人選會稍後公布。