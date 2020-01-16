5月MPF轉賺 中美股基金逆轉

年初至今整體仍蝕逾一成

港股基金在5月亦力保不失，錄1.42%回報，首5個月累跌10.85%。股票類別而言，亞洲市場皆錄得正回報，日本股票和亞太區股票基金，5月分別有1.34%和0.94%回報。歐股基金5月賺0.44%。債息月底再次上升，保守資產5月表現差於股票，保本基金賺0.17%，環球債券基金賺0.08%，港元保守混合型基金則蝕0.12%。

萬通萬全歐股升3％ 表現最佳

個別基金方面，5月以萬通的萬全強積金歐股基金表現最佳，錄得3.22%回報，其次為景順中港股票和中國人壽的大中華股票基金，5月有2.4%和2.39%的回報。

至於期內表現最差的基金同是萬全強積金旗下的美股基金，上月蝕4.73%，中國人壽美股基金蝕4.3%，宏利的歐股基金則蝕4.03%。