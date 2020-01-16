經濟

5月MPF轉賺 中美股基金逆轉

【明報專訊】內地疫情在5月底趨緩，中央政府總動員「拼經濟」，加上科技監管有望放寬，帶動港股和A股在5月底絕地反彈，基金數據公司理柏統計，5月份整體強積金錄得0.34%正回報，扭轉4月負回報表現，年初至今則仍蝕10.2%。去年跑輸整體強積金的大中華股票基金，5月錄得1.8%回報，為月內表現最佳的強積金基金類別，年初至今蝕15.3%，而去年累賺25%的美股基金，5月下跌0.74%，為當月唯一下跌的股票類別，年初至今則累跌15.67%，亦為表現最差的強積金類別（見表）。

年初至今整體仍蝕逾一成

港股基金在5月亦力保不失，錄1.42%回報，首5個月累跌10.85%。股票類別而言，亞洲市場皆錄得正回報，日本股票和亞太區股票基金，5月分別有1.34%和0.94%回報。歐股基金5月賺0.44%。債息月底再次上升，保守資產5月表現差於股票，保本基金賺0.17%，環球債券基金賺0.08%，港元保守混合型基金則蝕0.12%。

萬通萬全歐股升3％ 表現最佳

個別基金方面，5月以萬通的萬全強積金歐股基金表現最佳，錄得3.22%回報，其次為景順中港股票和中國人壽的大中華股票基金，5月有2.4%和2.39%的回報。

至於期內表現最差的基金同是萬全強積金旗下的美股基金，上月蝕4.73%，中國人壽美股基金蝕4.3%，宏利的歐股基金則蝕4.03%。

相關字詞﹕理柏 港股基金 美股基金 中港股票基金 強積金

上 / 下一篇新聞

阿里急漲一成 領恒指升穿二萬二 憧憬監管鬆綁 科指低位反彈近四成
阿里急漲一成 領恒指升穿二萬二 憧憬監管鬆綁 科指低位反彈近四成
比亞迪向Tesla供電池 股價重上300元
比亞迪向Tesla供電池 股價重上300元
黃浩等正式入主台蘋
黃浩等正式入主台蘋
政府指八達通消費券監管沒限3000元
政府指八達通消費券監管沒限3000元
佐丹奴突停牌 料涉私有化
佐丹奴突停牌 料涉私有化
台積電料今年營收升三成 未擬歐設廠
台積電料今年營收升三成 未擬歐設廠
羅兵咸預測削半 今年IPO僅2000億 上半年集資額料171億 按年大跌92%
羅兵咸預測削半 今年IPO僅2000億 上半年集資額料171億 按年大跌92%
虛銀1.6厘定存搶短錢 壹賬通存4個月僅百元入場
虛銀1.6厘定存搶短錢 壹賬通存4個月僅百元入場
李克強：部署穩外貿穩外資措施
李克強：部署穩外貿穩外資措施
華置斥42億重建倫敦旗艦商業項目
華置斥42億重建倫敦旗艦商業項目
馬紹祥任新世界發展執董
馬紹祥任新世界發展執董
世銀警告全球歷數年滯脹 大削經濟預測 指多國衰退無可避免
世銀警告全球歷數年滯脹 大削經濟預測 指多國衰退無可避免
道富傳溢價30%收購瑞信
道富傳溢價30%收購瑞信
購Twitter存變數 馬斯克停融資
購Twitter存變數 馬斯克停融資
張兆聰：倘轉勢向上 阿里有望展升浪
張兆聰：倘轉勢向上 阿里有望展升浪
技術取勝：中手游整固後或上試2.5元
技術取勝：中手游整固後或上試2.5元
PayMe姜濤攻勢搶消費券「轉場客」
PayMe姜濤攻勢搶消費券「轉場客」
欠租？ 耀才：誤會，已圓滿解決
欠租？ 耀才：誤會，已圓滿解決
劉思明：大市升速加快防反高潮 物管股博落後
劉思明：大市升速加快防反高潮 物管股博落後
周顯：現今富三代 未必咁風光
周顯：現今富三代 未必咁風光
湯文亮：裁員也要逢三退一
湯文亮：裁員也要逢三退一
必嘉坊．曦匯料今上樓書 日內開價 Silicon Hill兩房花園特色戶呎售2.29萬 創項目新高
必嘉坊．曦匯料今上樓書 日內開價 Silicon Hill兩房花園特色戶呎售2.29萬 創項目新高
美聯料下半年一手成交重上逾1萬宗
美聯料下半年一手成交重上逾1萬宗
會德豐黃光耀1年購兩舖 共涉資3620萬
會德豐黃光耀1年購兩舖 共涉資3620萬
慈愛苑未補價兩房485萬沽 業主3年料蝕一成
慈愛苑未補價兩房485萬沽 業主3年料蝕一成
嘉道理道洋房劈價近六成後 1.4億易手
嘉道理道洋房劈價近六成後 1.4億易手
上月居屋註冊552宗 創9個月新高
上月居屋註冊552宗 創9個月新高
中焱信CEO康勝：內房不良資產增 可變「淘金」機會
中焱信CEO康勝：內房不良資產增 可變「淘金」機會
資本四大渠道 參與內房不良資產市場
資本四大渠道 參與內房不良資產市場