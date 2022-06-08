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黃清瑤 基金特區

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黃清瑤：晉達資管Alan Siow：波動市 中國債提供穩定回報

【明報專訊】中國內地的封城政策不但影響國內經濟增長，更影響海外市場供應鏈。不少投資者或對中國投資市場失去信心，然而，晉達資產管理固定收益團隊的投資組合經理Alan Siow在接受本報專訪時表示，投資者可考慮購入中國債，雖未必可帶來高雙位數增長，但在動盪市下可給予投資者安全而穩定的回報比率。當中又提到人民幣短期波動，但在幾個主要因素下， 中長線會趨向強勢，中國債更具投資價值。

今年上半年，內地多個城市經歷長時間封城與隔離，以致大量經濟活動停頓包括工廠停工，繼而影響進出口貿易。Alan Siow表示，內地的清零政策已對經濟帶來一定影響，並會陸續呈現。回望過去兩年多，其他海外國家亦採取封城政策，以致經濟增長放緩。當時，中國內地只封鎖武漢市，因此經濟影響遠低於其他國家。然而，是次封鎖的為內地主要城市如上海、深圳、北京等，而中國內地主要透過這些城市與外國接軌，因此預期今年經濟增長定會放緩。

不過，他不認為這會引起經濟衰退，並解釋與其他國家相比，中國有更多財務政策與工具如降低存款準備金、下調基準利率等可以使用。在過去兩年，當海外國家實施無上限的量化寬鬆政策（QE），中國卻謹慎收水，以致現時中國享有高利率及強勁的資產負債表，故有更大空間來刺激經濟。

中國於2001年加入世界貿易組織（WTO），中國與海外國家有更多經濟上的交接，Alan Siow指出，內地清零政策的確對環球供應鏈帶來影響，供應鏈及企業交流都在是次情况下中斷，繼而推高海外國家通脹。儘管如此，其實對中國的影響卻不大，「中國是一個較為獨特的國家，長久以來未經歷過高通脹，現時中國封城政策會推高通脹，但不會造成太大問題。」他續稱，環球國家如歐美等國，正因烏克蘭及俄羅斯衝突而衍生能源石油短缺問題，推高能源價格及通脹。 相反，不少新興市場國家包括印度及中國，在較少買家的情况下，能以較低價格向俄羅斯購入能源。所以外在環境因素不會推高通脹，但若未來中國有更多封城政策出現，才會令通脹上升。

在此情况下，他更看好中國債券市場前景，並解釋在經濟面臨下行壓力時，股票投資風險較大，相反債券會是比較安全的投資工具，雖然不代表債券會有高雙位數回報，但可為投資者在動盪市下，提供低風險及獲利的回報機會。

封城結束經濟反彈可期 內房復元需時

他又說，過去兩年投資環境艱難，尤其是去年底至今，市場環境多變，不過公司採用由下而上的投資策略，會對每家公司進行仔細分析與研究，現時投資市場面對不少壓力，就以內地房地產行業為例，不論企業評級或公司業務好壞，都因整體大環境而面臨壓力。但正因如此，行業估值變得更為吸引，更可從中選出預期中長線做好優質企業適時買入。此外，今年底將舉行中國共產黨第二十次全國代表大會，到時會有更明確措施出台，令房地產趨向穩定。當行業穩定後，明年經濟則會進一步轉好。

事實上，內地已對房地產行業推出多項舉措，包括保障房企合理融資、優化房地產信貸政策等，但封城以致政策效果未能即時反映出來。當封城結束，這些舉措的正面影響就會慢慢浮現出來，但由於經濟需時復元，因此不可能出現V形反彈。總括而言，房地產行業對內地市場尤其重要，仍是相當值得投資的一個板塊。

其他投資偏好方面，他喜歡安全、優質的在岸人民幣債券如中國國債，並解釋對海外投資者而言，中國股市經常受國家政策影響，必須做更多深入研究。但中國國債則受惠多項因素，包括（1）每年中國政府債的升幅都與GDP同步；（2）政府渴望人民幣邁向國際化，故歡迎海外投資者以人民幣交易、買入國債；（3）人民幣債已納入許多國際債劵指數，反映更多海外投資者熱中於中國債市。在以上背景下，相信未來5至10年會投資在岸市場的海外投資者會持續增加。

另會偏好個別的離岸企業債券，行業上尤其喜歡電信、公用事業尤其是以綠能源發電的企業、選取新科技的金融及工業等。

內地增長勝外國 將推升人幣

對於人民幣前景，預期今年仍會有波動，但中長線會強勢，原因是中國未見有高通脹，正面的財務政策，以及預期經濟仍會持續向好，即使經濟只增長4%至5%，都比其他國家強，並會推升人民幣。

黃清瑤 明報記者

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[黃清瑤 基金特區]

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